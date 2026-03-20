Η Amazon ετοιμάζει επιστροφή στα smartphones με AI

Περισσότερο από μία δεκαετία μετά την αποτυχία του πρώτου της «έξυπνου κινητού», η Amazon φαίνεται να επιστρέφει δυναμικά στην αγορά κινητών τηλεφώνων, ποντάροντας αυτή τη φορά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η εταιρεία αναπτύσσει ένα νέο project με την εσωτερική κωδική ονομασία «Transformer», το οποίο στοχεύει σε μια συσκευή έντονα προσωποποιημένη, με βασικό άξονα την AI και τη σύνδεση με την Alexa.

Το νέο κινητό αναπτύσσεται στο τμήμα συσκευών και υπηρεσιών της Amazon και φιλοδοξεί να λειτουργεί ως κεντρικός «κόμβος» για τον χρήστη μέσα στην καθημερινότητά του.

Η συσκευή θα μπορεί να συνδέεται με την Alexa και να διευκολύνει δραστηριότητες όπως αγορές από το Amazon, παρακολούθηση Prime Video, ακρόαση Prime Music και παραγγελίες φαγητού μέσω συνεργατών όπως το Grubhub.

In 2014, Amazon introduced its first smartphone, hoping to take on Apple and Samsung. Instead, the Fire Phone — overseen directly by founder Jeff Bezos — was scrapped in barely over a year. Now, Amazon is dialing up a new phone

Amazon: Ο Τζεφ Μπέζος «ανασταίνει» το όραμά του

Ο στόχος είναι ένα κινητό που «μαθαίνει» τον χρήστη και λειτουργεί ως προσωπικός βοηθός.

Πάντως, δεν πρόκειται για μία καινούργια ιδέα. Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, οραματιζόταν εδώ και χρόνια έναν ψηφιακό βοηθό φωνής, παρόμοιο με εκείνον του Star Trek, που θα συνοδεύει τον χρήστη παντού.

Ένα smartphone με επίκεντρο την AI θα μπορούσε να προσφέρει στην Amazon πολύτιμα δεδομένα για τη συμπεριφορά των χρηστών, συνδυάζοντας αγορές, προτιμήσεις και καθημερινές συνήθειες.

Κεντρικό στοιχείο της ιδέας είναι η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης σε βαθμό που ίσως να καταργεί την ανάγκη για παραδοσιακά app stores. Η Alexa αναμένεται να έχει βασικό ρόλο, χωρίς απαραίτητα να αποτελεί το λειτουργικό σύστημα της συσκευής.

Amazon: Ένα ρίσκο με ιστορία αποτυχιών

Η αγορά των AI συσκευών είναι γεμάτη αποτυχημένα παραδείγματα, όπως το Humane AI pin και το Rabbit R1, που προσπάθησαν να αντικαταστήσουν τα smartphones χωρίς επιτυχία.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες εταιρείες όπως η OpenAI (σε συνεργασία με τον Jony Ive), η Apple, η Google και η Meta επενδύουν σε νέες AI συσκευές, όπως γυαλιά, wearables και assistants.

Η πρώτη απόπειρα της Amazon στα smartphones το 2014 απέτυχε παταγωδώς. Το Fire Phone, που επέβλεπε προσωπικά ο Bezos, διέθετε καινοτομίες όπως αναγνώριση προϊόντων μέσω κάμερας, αλλά δεν υποστήριζε δημοφιλείς εφαρμογές, είχε πολύπλοκο σύστημα 3D οθόνης και αντιμετώπιζε προβλήματα μπαταρίας και υπερθέρμανσης.

Παρά την προσφορά δωρεάν συνδρομής Prime, οι πωλήσεις ήταν χαμηλές και η Amazon αναγκάστηκε να ρίξει την τιμή δραστικά, πριν τελικά αποσύρει τη συσκευή, καταγράφοντας ζημιές περίπου 170 εκατ. δολαρίων.

Αξίζει να σημειωθεί πως το «Transformer» αναπτύσσεται από μια νέα ομάδα της Amazon, την ZeroOne, υπό τον πρώην στέλεχος της Microsoft J Allard. Η εταιρεία, μεταξύ άλλων, εξετάζει δύο εκδοχές, ένα κλασικό smartphone, ή ένα πιο «minimal» κινητό (τύπου dumbphone), με περιορισμένες λειτουργίες, εμπνευσμένο από το Light Phone.

Με πληροφορίες από Reuters