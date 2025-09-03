Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε από 1η Σεπτεμβρίου ορισμένα τζελ νυχιών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε, από 1η Σεπτεμβρίου, ένα βασικό συστατικό στα τζελ νυχιών.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, η Νορβηγία, η Ελβετία και όλα τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν απαγορεύσει τη χρήση και την πώληση του TPO (Ttrimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide).

Αυτό σημαίνει ότι τυχόν προϊόντα νυχιών που περιέχουν TPO, δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις χώρες.

Σύμφωνα με ένα πλαίσιο μετά το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει παρόμοια απαγόρευση στα τέλη του 2026 αλλά μέχρι τότε, τα προϊόντα TPO εξακολουθούν να επιτρέπονται.

Τι είναι το TPO και γιατί ανησυχούν οι επιστήμονες γι' αυτό

Το TPO είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται στα τζελ ως μια ουσία που πυροδοτεί μια αντίδραση όταν εκτίθεται στο φως, χαρίζοντας στα νύχια εξαιρετικά γυαλιστερή λάμψη και βοηθώντας τα να στεγνώνουν γρήγορα.

Με το ΤΡΟ, το βερνίκι σκληραίνει και γίνεται πιο ανθεκτικό.

Ωστόσο, μετά από έναν μικρό αριθμό μελετών που συνδέουν την έκθεση στο TPO με μακροπρόθεσμα προβλήματα γονιμότητας σε ζώα, αξιωματούχοι της ΕΕ αποφάσισαν να το ταξινομήσουν ως CMR (καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο, τοξικό για την αναπαραγωγή) σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν.

Η απαγόρευση του TPO στην ΕΕ θεωρείται προληπτικό μέτρο, καθώς οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη αποδείξει κανέναν κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη νομοθετήσει σχετικά, με τα προϊόντα TPO να εξακολουθούν να επιτρέπονται και στις 50 πολιτείες.

Με πληροφορίες από SkyNews