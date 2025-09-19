Ένας νεφέλωμα, δύο οπτικές: Το τηλεσκόπιο Webb της NASA το καταγράφει σε εντυπωσιακά χρώματα

Το τηλεσκόπιο James Webb της NASA παρουσίασε δύο εντυπωσιακές εικόνες του νεφελώματος NGC 6072, αποκαλύπτοντας πώς ένα αντικείμενο φαίνεται εντελώς διαφορετικό όταν παρατηρείται μέσω διαφορετικών οργάνων του τηλεσκοπίου. Κάθε εικόνα αφηγείται τη δική της κοσμική ιστορία.

Η πρώτη εικόνα καταγράφηκε με τη χρήση της Κάμερας Εγγύς Υπέρυθρης Ακτινοβολίας (NIRCam) του Webb, η οποία συλλέγει φως μεταξύ 0,6 και 5 μικρών, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες σε βαθιές αποχρώσεις κόκκινου και πορτοκαλί. Η εικόνα αναδεικνύει τις λεπτές δομές που απλώνονται από το φωτεινό κέντρο, ενώ αστέρια και μακρινές γαλαξίες είναι ορατά σε όλο το πεδίο.

Η δεύτερη εικόνα προήλθε από το όργανο MIRI (Mid-Infrared Instrument). Σε αντίθεση με το NIRCam, το MIRI μελετά μεγαλύτερα μήκη κύματος και δίνει στο νεφέλωμα μια πιο ψυχρή μπλε και πράσινη εμφάνιση. Αυτή η άποψη δείχνει λιγότερες λεπτομέρειες, αλλά καθιστά τον κεντρικό αστέρα πολύ πιο ευκρινή.

Πώς συνεισφέρουν τα διάφορα τηλεσκόπια;

Άλλα τηλεσκόπια μελετούν το φως πέρα από τις δυνατότητες του Webb, όπως ορατό φως, ραδιοκύματα, ακτίνες Χ και ακόμη και ακτίνες γάμμα. Συνδυάζοντας αυτές τις παρατηρήσεις, οι αστρονόμοι συνθέτουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς ζουν και πεθαίνουν τα αστέρια. Το τηλεσκόπιο Webb παραμένει το μεγαλύτερο που έχει εκτοξευτεί ποτέ στο διάστημα, προσφέροντας μια ποικιλία οργάνων που επιτρέπουν στους επιστήμονες να καταγράψουν το σύμπαν από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες.