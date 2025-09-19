ΤECH & SCIENCE

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τech & Science

Ένας νεφέλωμα, δύο οπτικές: Το τηλεσκόπιο Webb της NASA το καταγράφει σε εντυπωσιακά χρώματα

Το τηλεσκόπιο James Webb της NASA αποκαλύπτει δύο εντυπωσιακές εικόνες του νεφελώματος NGC 6072, δείχνοντας πώς η παρατήρηση μέσω διαφορετικών οργάνων του μπορεί να αποκαλύψει εντελώς διαφορετικές όψεις ενός και μόνο κοσμικού αντικειμένου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ένας νεφέλωμα, δύο οπτικές: Το τηλεσκόπιο Webb της NASA το καταγράφει σε εντυπωσιακά χρώματα Facebook Twitter
0

Το τηλεσκόπιο James Webb της NASA παρουσίασε δύο εντυπωσιακές εικόνες του νεφελώματος NGC 6072, αποκαλύπτοντας πώς ένα αντικείμενο φαίνεται εντελώς διαφορετικό όταν παρατηρείται μέσω διαφορετικών οργάνων του τηλεσκοπίου. Κάθε εικόνα αφηγείται τη δική της κοσμική ιστορία.

Η πρώτη εικόνα καταγράφηκε με τη χρήση της Κάμερας Εγγύς Υπέρυθρης Ακτινοβολίας (NIRCam) του Webb, η οποία συλλέγει φως μεταξύ 0,6 και 5 μικρών, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες σε βαθιές αποχρώσεις κόκκινου και πορτοκαλί. Η εικόνα αναδεικνύει τις λεπτές δομές που απλώνονται από το φωτεινό κέντρο, ενώ αστέρια και μακρινές γαλαξίες είναι ορατά σε όλο το πεδίο.

Η δεύτερη εικόνα προήλθε από το όργανο MIRI (Mid-Infrared Instrument). Σε αντίθεση με το NIRCam, το MIRI μελετά μεγαλύτερα μήκη κύματος και δίνει στο νεφέλωμα μια πιο ψυχρή μπλε και πράσινη εμφάνιση. Αυτή η άποψη δείχνει λιγότερες λεπτομέρειες, αλλά καθιστά τον κεντρικό αστέρα πολύ πιο ευκρινή.

Πώς συνεισφέρουν τα διάφορα τηλεσκόπια;

Άλλα τηλεσκόπια μελετούν το φως πέρα από τις δυνατότητες του Webb, όπως ορατό φως, ραδιοκύματα, ακτίνες Χ και ακόμη και ακτίνες γάμμα. Συνδυάζοντας αυτές τις παρατηρήσεις, οι αστρονόμοι συνθέτουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς ζουν και πεθαίνουν τα αστέρια. Το τηλεσκόπιο Webb παραμένει το μεγαλύτερο που έχει εκτοξευτεί ποτέ στο διάστημα, προσφέροντας μια ποικιλία οργάνων που επιτρέπουν στους επιστήμονες να καταγράψουν το σύμπαν από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Τech & Science

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Meta παρουσίασε τα πρώτα Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας

Τech & Science / Η Meta παρουσίασε τα πρώτα Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ παρουσίασε τα γυαλιά στο συνέδριο Meta Connect στην Καλιφόρνια, σημειώνοντας ότι «τα γυαλιά είναι το μόνο μέσο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δει και να ακούσει ό,τι βλέπεις κι ακούς εσύ»
LIFO NEWSROOM
Νέο εργαλείο AI προβλέπει τον κίνδυνο για 1.000 ασθένειες έως και 20 χρόνια πριν

Τech & Science / Νέο εργαλείο AI προβλέπει τον κίνδυνο για 1.000 ασθένειες έως και 20 χρόνια πριν

Λαμβάνει υπόψη το ιατρικό ιστορικό, βασικά δημογραφικά στοιχεία και παράγοντες τρόπου ζωή ώστε να εκτιμήσει αν και πότε μπορεί να εμφανιστούν παθήσεις όπως καρκίνος, διαβήτης και καρδιολογικά ή αναπνευστικά νοσήματα
LIFO NEWSROOM
Η Σελήνη «πωλείται»: Φινλανδική εταιρεία αγόρασε ήδη πόρους - Τι είναι το Ήλιο-3

Τech & Science / Η Σελήνη «πωλείται»: Φινλανδική εταιρεία αγόρασε ήδη πόρους - Τι είναι το Ήλιο-3

Το ηλιακό φως «βομβαρδίζει» το φεγγάρι με Ήλιο-3 εδώ και 4 δισεκατομμύρια χρόνια - Επειδή η Σελήνη δεν έχει μαγνητικό πεδίο, το ισότοπο παραμένει στην επιφάνεια, αντίθετα με τη Γη, όπου απορρίπτεται στο διάστημα
LIFO NEWSROOM
Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Τech & Science / Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Η μελέτη αποδεικνύει ότι το μοντέλο δεν χρησιμοποιείται μόνο για την επιτάχυνση επαγγελματικών διαδικασιών αλλά και για να εμπλουτίσει την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
Η Apple αποκλείει τους Ευρωπαίους χρήστες από τη νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης των AirPods Pro

Τech & Science / Η Apple αποκλείει τους Ευρωπαίους χρήστες από τη νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης των AirPods Pro

H λειτουργία «Live Translation with AirPods», που αποτελεί μέρος του Apple Intelligence, δεν θα ενεργοποιείται εάν ο χρήστης βρίσκεται εντός ΕΕ και ο λογαριασμός Apple ανήκει σε περιοχή της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
 
 