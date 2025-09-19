ΤECH & SCIENCE

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τech & Science

Ένα AI «διαβάζει» το καρδιογράφημα καλύτερα από τους γιατρούς και προβλέπει επικίνδυνες επιπλοκές

Το AI μοντέλο εντοπίζει ανωμαλίες στο καρδιογράφημα που συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών, οι οποίες συνήθως περνούν απαρατήρητες από τους γιατρούς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ένα AI «διαβάζει» το καρδιογράφημα καλύτερα από τους γιατρούς και προβλέπει επικίνδυνες επιπλοκές Facebook Twitter
Φωτ: Unsplash
0

Μια καινοτόμα εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης από το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς στις ΗΠΑ δείχνει ότι ένα απλό καρδιογράφημα μπορεί να αποκαλύψει ποιοι ασθενείς κινδυνεύουν από εγκεφαλικό, καρδιακή προσβολή ή ακόμη και θάνατο μέσα στις πρώτες 30 ημέρες μετά από μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση.

Οι ερευνητές ανέλυσαν προεγχειρητικά ηλεκτροκαρδιογραφήματα (ECG) 37.000 ασθενών στο ιατρικό κέντρο Beth Israel Deaconess στη Βοστώνη και εκπαίδευσαν δύο μοντέλα μηχανικής μάθησης (machine learning). Το πρώτο βασίστηκε αποκλειστικά στα σήματα του καρδιογραφήματος, ενώ το δεύτερο, το λεγόμενο «fusion model», συνδύασε τα δεδομένα με 34 κλινικές μεταβλητές, όπως ηλικία, φύλο και ιστορικό υγείας. Και τα δύο μοντέλα ξεπέρασαν σε αποτελεσματικότητα τα παραδοσιακά εργαλεία πρόβλεψης κινδύνου, με το δεύτερο να επιτυγχάνει ακρίβεια 85%.

«Ένα απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα κρύβει κρίσιμες πληροφορίες που δεν είναι ορατές στο ανθρώπινο μάτι. Μόνο με τεχνικές μηχανικής μάθησης μπορούμε να τις αποκαλύψουμε», εξήγησε ο δρ. Ρόμπερτ Στίβενς, επικεφαλής της μελέτης και διευθυντής του Τμήματος Πληροφορικής και Καινοτομίας στην Ιατρική Σχολή του Johns Hopkins.

Η ομάδα υποψιαζόταν ότι τα «κύματα» ενός ECG δεν αποτυπώνουν μόνο τη λειτουργία της καρδιάς, αλλά και πιο σύνθετες φυσιολογικές διαδικασίες, όπως τη φλεγμονή, τον μεταβολισμό και την ισορροπία υγρών. Η τεχνητή νοημοσύνη εντόπισε λεπτές ανωμαλίες στο καρδιογράφημα που συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών, όπως αλλαγές στον ρυθμό και στην ένταση του ηλεκτρικού σήματος της καρδιάς, οι οποίες συνήθως περνούν απαρατήρητες από τους γιατρούς.

Η καινοτομία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί στηρίζεται σε μια εξέταση ρουτίνας, φθηνή και ευρέως διαθέσιμη. Κάθε ασθενής που προγραμματίζεται για χειρουργείο κάνει καρδιογράφημα. «Αντί να καταλήγει απλώς στον φάκελο του ασθενούς και να μένει αναξιοποίητο, μπορεί να περάσει από το μοντέλο και αυτό να δώσει εξατομικευμένη εκτίμηση κινδύνου», σημείωσε ο Στίβενς.

Για τον Κάρλ Χάρις, διδακτορικό φοιτητή και πρώτο συγγραφέα της μελέτης, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: «Είναι εκπληκτικό ότι μέσα από 10 δευτερόλεπτα δεδομένων μπορούμε να προβλέψουμε με τόση ακρίβεια αν κάποιος θα επιβιώσει μετά το χειρουργείο».

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Anaesthesia, δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατρέψει φθηνές, καθιερωμένες εξετάσεις σε εργαλεία πρόβλεψης ζωής και θανάτου. Τα μοντέλα εξήγησης που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές επιτρέπουν στους γιατρούς να κατανοούν γιατί το σύστημα «σήμανε συναγερμό» για συγκεκριμένους ασθενείς, κάτι που ενισχύει την εμπιστοσύνη στην κλινική πράξη.

Οι επιστήμονες σχεδιάζουν τώρα να δοκιμάσουν το σύστημα σε πραγματικό χρόνο, με ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν. Αν επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που γιατροί και ασθενείς συζητούν για τα οφέλη και τους κινδύνους μιας επέμβασης.

Με πληροφορίες από The Deep View

Τech & Science

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αλτσχάιμερ: Εγκρίθηκε φάρμακο που χορηγείται αποκλειστικά στο σπίτι

Τech & Science / Αλτσχάιμερ: Εγκρίθηκε θεραπεία που μπορεί να χορηγηθεί στο σπίτι από τον ίδιο τον ασθενή

Η έκδοση για χρήση στο σπίτι εγκρίθηκε ως θεραπεία συντήρησης που οι ασθενείς μπορούν να χορηγούν στον εαυτό τους αφού ολοκληρώσουν τον κύκλο της ενδοφλέβιας θεραπείας
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ένας νεφέλωμα, δύο οπτικές: Το τηλεσκόπιο Webb της NASA το καταγράφει σε εντυπωσιακά χρώματα

Τech & Science / Ένας νεφέλωμα, δύο οπτικές: Το τηλεσκόπιο Webb της NASA το καταγράφει σε εντυπωσιακά χρώματα

Το τηλεσκόπιο James Webb της NASA αποκαλύπτει δύο εντυπωσιακές εικόνες του νεφελώματος NGC 6072, δείχνοντας πώς η παρατήρηση μέσω διαφορετικών οργάνων του μπορεί να αποκαλύψει εντελώς διαφορετικές όψεις ενός και μόνο κοσμικού αντικειμένου
LIFO NEWSROOM
Η Meta παρουσίασε τα πρώτα Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας

Τech & Science / Η Meta παρουσίασε τα πρώτα Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ παρουσίασε τα γυαλιά στο συνέδριο Meta Connect στην Καλιφόρνια, σημειώνοντας ότι «τα γυαλιά είναι το μόνο μέσο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δει και να ακούσει ό,τι βλέπεις κι ακούς εσύ»
LIFO NEWSROOM
Νέο εργαλείο AI προβλέπει τον κίνδυνο για 1.000 ασθένειες έως και 20 χρόνια πριν

Τech & Science / Νέο εργαλείο AI προβλέπει τον κίνδυνο για 1.000 ασθένειες έως και 20 χρόνια πριν

Λαμβάνει υπόψη το ιατρικό ιστορικό, βασικά δημογραφικά στοιχεία και παράγοντες τρόπου ζωή ώστε να εκτιμήσει αν και πότε μπορεί να εμφανιστούν παθήσεις όπως καρκίνος, διαβήτης και καρδιολογικά ή αναπνευστικά νοσήματα
LIFO NEWSROOM
Η Σελήνη «πωλείται»: Φινλανδική εταιρεία αγόρασε ήδη πόρους - Τι είναι το Ήλιο-3

Τech & Science / Η Σελήνη «πωλείται»: Φινλανδική εταιρεία αγόρασε ήδη πόρους - Τι είναι το Ήλιο-3

Το ηλιακό φως «βομβαρδίζει» το φεγγάρι με Ήλιο-3 εδώ και 4 δισεκατομμύρια χρόνια - Επειδή η Σελήνη δεν έχει μαγνητικό πεδίο, το ισότοπο παραμένει στην επιφάνεια, αντίθετα με τη Γη, όπου απορρίπτεται στο διάστημα
LIFO NEWSROOM
Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Τech & Science / Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Η μελέτη αποδεικνύει ότι το μοντέλο δεν χρησιμοποιείται μόνο για την επιτάχυνση επαγγελματικών διαδικασιών αλλά και για να εμπλουτίσει την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
Η Apple αποκλείει τους Ευρωπαίους χρήστες από τη νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης των AirPods Pro

Τech & Science / Η Apple αποκλείει τους Ευρωπαίους χρήστες από τη νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης των AirPods Pro

H λειτουργία «Live Translation with AirPods», που αποτελεί μέρος του Apple Intelligence, δεν θα ενεργοποιείται εάν ο χρήστης βρίσκεται εντός ΕΕ και ο λογαριασμός Apple ανήκει σε περιοχή της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
 
 