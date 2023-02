Το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της Google έδωσε λάθος απάντηση και η μετοχή κατρακύλησε

Μια λάθος απάντηση από το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της Google, με την ονομασία Bard, έφερε μεγάλη πτώση στις μετοχές της εταιρείας.

Η αντίδραση της Google στο ChatGPT ξεκίνησε με άσχημο τρόπο, αναφέρει ο Guardian, αφού το νέο της chatbot με τεχνητή νοημοσύνη έδωσε λάθος απάντηση σε διαφημιστικό βίντεο με αποτέλεσμα την μείωση της αξίας της μητρικής εταιρείας της μηχανής αναζήτησης, Alphabet, κατά περισσότερο από 100 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της Alphabet διολίσθησε κατά 9% κατά τη διάρκεια της κανονικής διαπραγμάτευσης στις ΗΠΑ.

Οι ειδικοί επεσήμαναν ότι το διαφημιστικό υλικό για το Bard, που αποτελεί τον ανταγωνιστή της Google απέναντι στη Microsoft και το ChatGPT, περιείχε ένα λάθος στην απάντηση του chatbot στην ερώτηση: «Ποιες νέες ανακαλύψεις από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST) μπορώ να πω στο εννιάχρονο παιδί μου;».

Η απάντηση του Bard έλεγε ότι το JWST χρησιμοποιήθηκε για να τραβήξει τις πρώτες φωτογραφίες ενός πλανήτη εκτός του ηλιακού συστήματος της Γης. Το λάθος εντοπίστηκε από ειδικούς, όπως ο Grant Tremblay, αστροφυσικός στο Κέντρο Αστροφυσικής των ΗΠΑ, ο οποίος έγραψε στο Twitter: «Χωρίς να θέλω να γίνω ~για την ακρίβεια~ κό@@ος, και είμαι σίγουρος ότι το Bard θα είναι εντυπωσιακό, αλλά για την ιστορία: Το JWST δεν τράβηξε "την πρώτη εικόνα ενός πλανήτη εκτός του ηλιακού μας συστήματος"».

Not to be a ~well, actually~ jerk, and I'm sure Bard will be impressive, but for the record: JWST did not take "the very first image of a planet outside our solar system".



the first image was instead done by Chauvin et al. (2004) with the VLT/NACO using adaptive optics. https://t.co/bSBb5TOeUW pic.twitter.com/KnrZ1SSz7h