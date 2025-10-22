ΤECH & SCIENCE
ChatGPT Atlas: Η OpenAI λανσάρει browser με επίκεντρο το chatbot της

Το Atlas είναι πλέον διαθέσιμο παγκοσμίως για το λειτουργικό σύστημα Mac της Apple και, σύμφωνα με την OpenAI, θα κυκλοφορήσει σύντομα για Windows, iOS και Android

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Η OpenAI παρουσίασε την Τρίτη ένα web browser (πρόγραμμα περιήγησης) που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και έχει στο επίκεντρό του το γνωστό της chatbot.

«Γνωρίστε το νέο μας πρόγραμμα περιήγησης - ChatGPT Atlas», ανέφερε ανάρτηση της εταιρείας στο Χ.

Το ChatGPT Atlas έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης και περιλαμβάνει μια πλευρική μπάρα ChatGPT, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν ερωτήσεις ή να αλληλεπιδρούν με διάφορα στοιχεία κάθε ιστότοπου που επισκέπτονται - όπως φάνηκε και σε βίντεο που συνόδευε την ανακοίνωση.

Το Atlas είναι πλέον διαθέσιμο παγκοσμίως για το λειτουργικό σύστημα Mac της Apple και, σύμφωνα με την OpenAI, θα κυκλοφορήσει σύντομα για Windows, iOS και Android.

Οι χρήστες μπορούν να ανοίγουν την πλευρική μπάρα του ChatGPT και να του ζητούν να «συνοψίζει περιεχόμενο, να συγκρίνει προϊόντα ή να αναλύει δεδομένα από οποιονδήποτε ιστότοπο», όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η OpenAI έχει επίσης αρχίσει να διαθέτει μια δοκιμαστική έκδοση ενός εικονικού βοηθού που ονομάζεται «Agent Mode» σε ορισμένους χρήστες premium. Το Agent Mode επιτρέπει στο ChatGPT να εκτελεί εργασίες «από την αρχή μέχρι το τέλος», όπως «έρευνα και προετοιμασία για ένα ταξίδι».

Ο νέος περιηγητής επιτρέπει επίσης στο ChatGPT να επεξεργάζεται και να τροποποιεί επισημασμένο κείμενο. Στην ιστοσελίδα δίνεται ως παράδειγμα ένα e-mail όπου ο χρήστης έχει επισημάνει ένα τμήμα του κειμένου και εμφανίζεται η προτεινόμενη εντολή: «Κάν’ το να ακούγεται πιο επαγγελματικό».

Η εταιρεία τονίζει ότι οι χρήστες έχουν πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων απορρήτου τους:

«Εσείς ελέγχετε τι θυμάται για εσάς, πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας και ποιες ρυθμίσεις απορρήτου ισχύουν όσο περιηγείστε».

Προς το παρόν, οι χρήστες του Atlas αποκλείονται αυτόματα από τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα περιήγησής τους για την εκπαίδευση των μοντέλων ChatGPT.

Όπως και σε άλλους περιηγητές, οι χρήστες μπορούν να διαγράφουν το ιστορικό περιήγησης τους. Ωστόσο, αν ενεργοποιήσουν τη λειτουργία «Browser Memories», το ChatGPT θα μπορεί να «θυμάται γεγονότα και πληροφορίες από την περιήγησή τους». Δεν είναι ακόμη σαφές πώς η εταιρεία ενδέχεται να μοιράζεται δεδομένα περιήγησης με τρίτους.

Η OpenAI δεν είναι η πρώτη που λανσάρει web browser με τεχνητή νοημοσύνη. Η Google, για παράδειγμα, έχει ήδη ενσωματώσει στοιχεία του μοντέλου Gemini AI στο Chrome, ενώ άλλες εταιρείες όπως η Perplexity AI έχουν επίσης κυκλοφορήσει παρόμοια εργαλεία.

Οι μετοχές της Google υποχώρησαν κατά 4% αμέσως μετά την ανακοίνωση της OpenAI, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι το Atlas αποτελεί απειλή για το Chrome, τον δημοφιλέστερο φυλλομετρητή στον κόσμο.

Με πληροφορίες από Guardian

Τech & Science

