Βρετανία: Γυναίκα έπαιξε κλαρινέτο κατά τη διάρκεια χειρουργείου για τη νόσο Πάρκινσον - Τα αποτελέσματα

Βρετανίδα που ζει με τη νόσο Πάρκινσον έπαιξε το κλαρινέτο της κατά τη διάρκεια εγκεφαλικής διέγερσης, προσφέροντας στους χειρουργούς άμεση απόδειξη της επιτυχίας της διαδικασίας.

Η 65χρονη Denise Bacon, από το Crowborough στο East Sussex, παρουσίασε άμεση βελτίωση στις κινήσεις των δακτύλων της καθώς απελευθερώθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα στον εγκέφαλό της.

Η συνταξιούχος λογοθεραπεύτρια υποβλήθηκε σε βαθιά εγκεφαλική διέγερση (DBS) για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα της νόσου Πάρκινσον, όπως βραδυκινησία και μυϊκή ακαμψία.

Διαγνώστηκε το 2014 και η κατάσταση είχε επηρεάσει προηγουμένως την ικανότητά της να περπατά, να κολυμπά, να χορεύει και να παίζει το αγαπημένο όργανό της.

Κατά τη διάρκεια τετράωρης επέμβασης στο King’s College Hospital, ο Keyoumars Ashkan, καθηγητής νευροχειρουργικής, πραγματοποίησε τη DBS για να ανακουφίσει τα συμπτώματα, ενώ η Bacon παρέμενε ξύπνια.

A woman with Parkinson's disease has played her clarinet while undergoing brain stimulation, enabling surgeons to see - and hear - immediate results.



Denise Bacon underwent the surgical procedure which using electrodes implanted in the brain and afterwards spoke to #BBCBreakfast… pic.twitter.com/BC91t8zI42 — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) October 21, 2025

Η DBS είναι μια χειρουργική διαδικασία που χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια εμφυτευμένα στον εγκέφαλο και είναι κατάλληλη για ορισμένους ασθενείς με διαταραχές όπως το Πάρκινσον.

Η DBS οδήγησε σε άμεσα αποτελέσματα στο χειρουργικό τραπέζι. Η Bacon παρουσίασε άμεση βελτίωση στα δάχτυλά της, επιτρέποντάς της να παίζει εύκολα το κλαρινέτο.

Ο καθηγητής Ashkan είπε: «Δημιουργήθηκαν τρύπες στο μέγεθος περίπου του μισού ενός νομίσματος στο κρανίο της Denise, αφού τοποθετήθηκε ένα πλαίσιο με ακριβείς συντεταγμένες στο κεφάλι της, που λειτούργησε σαν GPS για να μας καθοδηγήσει στις σωστές θέσεις μέσα στον εγκέφαλο για την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων. Μόλις τα ηλεκτρόδια τοποθετήθηκαν στο αριστερό μέρος του εγκεφάλου της Denise, ενεργοποιήθηκε το ρεύμα και παρατηρήθηκε άμεση βελτίωση στις κινήσεις του χεριού της δεξιάς πλευράς. Το ίδιο συνέβη και στην αριστερή πλευρά της όταν εμφυτεύσαμε ηλεκτρόδια στο δεξί μέρος του εγκεφάλου της».

«Ως φανατική κλαρινετίστα, προτάθηκε η Denise να φέρει το κλαρινέτο της στο χειρουργείο για να δούμε αν η διαδικασία θα βελτιώσει την ικανότητά της να παίζει, που ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της για την επέμβαση. Ήμασταν ενθουσιασμένοι που είδαμε άμεση βελτίωση στις κινήσεις των χεριών της, και επομένως στην ικανότητά της να παίζει, μόλις εφαρμόστηκε η διέγερση στον εγκέφαλο», πρόσθεσε ο Ashkan.

Retired Parkinson’s patient plays clarinet during surgery and sees instant results https://t.co/tRFWI3XU0y pic.twitter.com/vlaNbO1IEj — The Independent (@Independent) October 21, 2025

Η Bacon, που έπαιζε κλαρινέτο στη Συμφωνική Ορχήστρα του East Grinstead μέχρι που αναγκάστηκε να σταματήσει πέντε χρόνια πριν λόγω των συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον, έλαβε τοπική αναισθησία για να μουδιάσουν το τριχωτό της κεφαλής και το κρανίο.

«Θυμάμαι το δεξί μου χέρι να κινείται πολύ πιο εύκολα μόλις εφαρμόστηκε η διέγερση, και αυτό με τη σειρά του βελτίωσε την ικανότητά μου να παίζω κλαρινέτο, γεγονός που με ενθουσίασε. Ήδη παρατηρώ βελτίωση στην ικανότητά μου να περπατάω, και ανυπομονώ να ξαναμπώ στην πισίνα και στη πίστα του χορού για να δω αν έχουν βελτιωθεί εκεί οι ικανότητές μου», περιέγραψε η Bacon.

Η Bacon επέλεξε ένα επαναφορτιζόμενο τύπο γεννήτριας παλμών, που εμφυτεύεται στο στήθος και μπορεί να διαρκέσει έως 20 χρόνια πριν χρειαστεί αντικατάσταση. Αυτό το σύστημα παρακολουθεί τη δραστηριότητα του εγκεφάλου της και μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα τη διέγερση όταν χρειάζεται.

Ο καθηγητής Ashkan δήλωσε: «Η βαθιά εγκεφαλική διέγερση είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές, τεκμηριωμένες και μακροχρόνιες θεραπείες για τον έλεγχο των κινητικών συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον, βελτιώνοντας τον τρόμο, την ακαμψία και τη βραδύτητα στις κινήσεις. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία της DBS μας επιτρέπουν πλέον να προσαρμόζουμε τη θεραπεία στις ανάγκες των ασθενών μας, με θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους».

Με πληροφορίες από The Independent