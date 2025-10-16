ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μάικλ Τζ. Φοξ για τη νόσο Πάρκινσον: «Θα ήθελα απλώς μια ημέρα να μην ξυπνήσω»

Ο ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον θάνατο, έπειτα από 35 χρόνια ζωής με τη νόσο Πάρκινσον

Φωτ: EPA, αρχείου
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ μίλησε με συγκλονιστική ειλικρίνεια για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον θάνατο, έπειτα από 35 χρόνια ζωής με τη νόσο Πάρκινσον.

Ο 65χρονος Καναδοαμερικανός ηθοποιός διαγνώστηκε το 1991, στα 29 του, και έκτοτε έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο σύμβολο ανθεκτικότητας και ακτιβισμού.

«Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχουν στάδια που περνάς διαδοχικά – όχι όπως, για παράδειγμα, στον καρκίνο του προστάτη», δήλωσε στους Sunday Times. «Η νόσος είναι πιο μυστηριώδης, πιο αινιγματική».

Ο Φοξ, που κυκλοφορεί τη νέα του αυτοβιογραφία «Future Boy», αποκάλυψε πως εύχεται να φύγει ήσυχα. «Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ζήσει 35 χρόνια με Πάρκινσον», είπε. «Θα ήθελα απλώς μια μέρα να μην ξυπνήσω. Αυτό θα ήταν ωραίο. Δεν θέλω να είναι κάτι δραματικό. Δεν θέλω να σκοντάψω σε ένα έπιπλο και να χτυπήσω το κεφάλι μου».

Σήμερα ο Φοξ παραδέχεται ότι κινείται με δυσκολία. «Μπορώ να περπατήσω, αλλά δεν είναι όμορφο και είναι κάπως επικίνδυνο», είπε χαμογελώντας. «Οπότε το έχω εντάξει στη ζωή μου, χωρίς δεύτερες σκέψεις».

Η νόσος Πάρκινσον προκαλεί σταδιακή εκφύλιση του εγκεφάλου και εμφανίζεται με τρόμο, βραδύτητα κινήσεων και απώλεια ισορροπίας.

Ο Φοξ συνεχίζει να ζει με ρουτίνα και χιούμορ. «Ξυπνάω κάθε μέρα και βλέπω τι μου επιφυλάσσει. Προσαρμόζομαι», είπε στο People. «Οι προκλήσεις είναι συνεχείς, αλλά τις ξεπερνώ».

Αν και ανακοίνωσε το 2020 ότι αποσύρεται από την υποκριτική, επανεμφανίστηκε πρόσφατα στη σειρά Shrinking του Apple TV+, ενώ παραμένει ενεργός μέσω του ιδρύματός του, Michael J. Fox Foundation, που χρηματοδοτεί έρευνες για τη θεραπεία της νόσου.

«Μετά από τόσα χρόνια, αυτή είναι απλώς η ζωή μου. Δεν τη βλέπω αρνητικά», δήλωσε. «Σκέφτομαι τι μπορούμε να κάνουμε ως κοινότητα για να βρούμε θεραπείες ή, έστω, να δημιουργήσουμε πρωτοποριακά κέντρα φροντίδας».

Με πληροφορίες από The Independent

