Το Βόρειο Σέλας θα μπορούσε να είναι ορατό στην Αγγλία και την Ουαλία απόψε- Έρχεται ηλιακή καταιγίδα

Το Βόρειο Σέλας θα είναι ορατό σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς μια τεράστια ηλιακή καταιγίδα πρόκειται να πλήξει τη Γη.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας της Αμερικής (NOAA) φέρεται να εξέδωσε χθες την πρώτη προειδοποίηση για την πρώτη σοβαρή ηλιακή καταιγίδα από το 2005, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι η πιο ισχυρή που έχει παρατηρηθεί εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Πρόκειται να χτυπήσει τη νύχτα και θα μπορούσε να υπερφορτίσει το Βόρειο Σέλας, καθιστώντας το ορατό στη Σκωτία, τη βόρεια Αγγλία και την Ουαλία και ακόμη πιο νότια, αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες.

Αλλά το Βόρειο Σέλας θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις υποδομές, όπως το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και τους δορυφόρους, όταν χτυπήσει.

Η τεράστια ηλιακή καταιγίδα δημιουργήθηκε από διαδοχικές στεμματικές εκτοξεύσεις μάζας (CMEs) που άφησαν το διάστημα σε ένα «χάος», δήλωσε ένας διαστημικός φυσικός στο Sky News.

With plenty of clear skies in the forecast, there is a good chance of seeing the Aurora across the northern half of the UK, and perhaps further south with long exposure photography 📷



However, as the nights are shorter, the duration of any sightings may be limited ✨ pic.twitter.com/bx1QQG9qF0