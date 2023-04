Βαρκελώνη: Πρώτη ρομποτική μεταμόσχευση πνεύμονα στον κόσμο

Το νοσοκομείο Vall d'Hebron της Βαρκελώνης πραγματοποίησε την πρώτη ρομποτική μεταμόσχευση πνεύμονα στον κόσμο.

Σύμφωνα με την El National Cat. εκτός από την πραγματοποίηση της πρώτης πλήρους ρομποτικής μεταμόσχευσης πνεύμονα στον κόσμο στο Vall d'Hebron, δημιούργησε μια νέα μέθοδο πρόσβασης για την αφαίρεση του προσβεβλημένου πνεύμονα. Αυτή η μέθοδος είναι πολύ λιγότερο επεμβατική από αυτή που χρησιμοποιείται μέχρι τώρα.

Η πρωτοποριακή επέμβαση έγινε σε 65χρονο που χρειαζόταν μεταμόσχευση πνεύμονα λόγω πνευμονικής ίνωσης. Έκαναν μια τομή 8 εκατοστών ακριβώς πάνω από το διάφραγμα. Ένας πνεύμονας αφαιρέθηκε και στη συνέχεια μεταμοσχεύθηκε ένας άλλος.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο ρομποτικός χειρουργός da Vinci. Έχοντας κάνει την παραπάνω τομή, αυτή η συσκευή εισήγαγε τους τέσσερις «βραχίονες» της μέσω μικρών τομών (οπές πλάτους 8 έως 12 χιλιοστών) σε διάφορα σημεία στο στήθος του ασθενούς. Επιπλέον, αυτά τα ρομποτικά χέρια ελέγχονται από γιατρούς, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δράσουν στα όργανα μέσα στο σώμα.

Το νοσοκομείο δημοσίευσε αποσπάσματα από το βίντεο από τη μεταμόσχευση.

#Breakthrough: #VallHebron hospital achieves the first fully robotic lung transplant with a new access route: the new technique has allowed replacing the traditional 30-centimetre incision in the thorax with small incisions of just a few centimetres



