Αυτοί οι έφηβοι από τη Silicon Valley ορίζουν πώς θα μπει η AI στα σχολεία όλου του κόσμου

Σε μια εποχή που η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) επηρεάζει κάθε πτυχή της εκπαίδευσης, από τις εργασίες στο σπίτι μέχρι τη διαχείριση της τάξης, οι μαθητές του Mountain View High School στη Silicon Valley αναλαμβάνουν δράση. Ενώ πολλοί σχολικοί φορείς στις Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν ακόμη να διαμορφώσουν κανονισμούς για τη χρήση του ChatGPT και άλλων AI εργαλείων, εδώ οι ίδιοι οι μαθητές πρωτοστατούν στη συζήτηση.

Ο 17χρονος Dhruv Vijay, μαζί με μια μικρή ομάδα συμμαθητών του, βοηθά το σχολικό διαμέρισμα του Los Altos να δημιουργήσει μια δήλωση πολιτικής που θα καθορίζει τη φιλοσοφία του για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις σχολικές αίθουσες. Όπως λέει ο ίδιος:

«Πολλές φορές οι μαθητές του γυμνασίου δεν ακούνε εύκολα τους ενήλικες. Αλλά ίσως να ακούσουν εμάς».

Η ομάδα των μαθητών, γνωστή ως “tech interns”, εργάζεται εθελοντικά για να προσφέρει τεχνική υποστήριξη και να συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν την τεχνολογία στο σχολείο. Αντί το σχολείο να προσλάβει εξωτερικούς συμβούλους ή να ζητήσει από το ίδιο το ChatGPT να δημιουργήσει μια πολιτική, επέλεξε να εμπλέξει τους μαθητές. «Ήταν απολύτως απαραίτητο να συμμετέχουν οι ίδιοι οι νέοι στις αποφάσεις που θα τους επηρεάσουν», τονίζει η συντονίστρια του προγράμματος, Grace Choi.

Οι μαθητές θέτουν τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης

Για να διαμορφώσουν τη νέα πολιτική, οι μαθητές οργάνωσαν εργαστήρια συζήτησης με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές του δημοτικού. Σε ένα από αυτά, χρησιμοποίησαν ένα πρωτότυπο παιχνίδι καρτών που περιλάμβανε υποθετικά σενάρια γύρω από τη χρήση AI.

Ένα από τα σενάρια αφορούσε ένα φανταστικό σχολείο που χρησιμοποιεί λογισμικό AI για να ελέγχει τους φορητούς υπολογιστές των μαθητών για ακατάλληλο περιεχόμενο. Η 11χρονη Sara Panigrahi, μαθήτρια της έκτης τάξης, αντέδρασε με ωριμότητα, επισημαίνοντας τον κίνδυνο της “τυφλής εμπιστοσύνης” στα αποτελέσματα ενός αλγορίθμου. «Αν η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθος και ειδοποιήσει τον διευθυντή, εκείνος μπορεί να τιμωρήσει έναν μαθητή χωρίς να το ελέγξει. Αυτό θα ήταν άδικο», είπε η μικρή Sara, αποσπώντας τη συμφωνία όλων των ενηλίκων.

Άλλα ζητήματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την προστασία προσωπικών δεδομένων και την ανισότητα πρόσβασης στην τεχνολογία, καθώς ορισμένοι δάσκαλοι μπορεί να επιτρέπουν τη χρήση AI, ενώ άλλοι να την απαγορεύουν εντελώς.

Η συμμετοχή των μαθητών, σύμφωνα με τη Choi, βοήθησε τους νεότερους να εκφραστούν πιο άνετα. «Όταν οι μαθητές βλέπουν συνομηλίκους τους να συμμετέχουν στη διαδικασία, νιώθουν ότι η γνώμη τους έχει πραγματική αξία», σημείωσε. Παρόμοιες προσπάθειες αναπτύσσονται σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την οργάνωση AI for Education, 27 πολιτείες, μεταξύ τους και η Καλιφόρνια, έχουν ήδη εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση AI στα σχολεία, αφήνοντας στα τοπικά σχολικά διαμερίσματα να αποφασίσουν πώς θα τις εφαρμόσουν.

Ωστόσο, η μετάβαση δεν είναι εύκολη. Κάποιοι εκπαιδευτικοί έχουν απαγορεύσει εντελώς τη χρήση εργαλείων AI, θεωρώντας ότι αφαιρούν τη δημιουργική προσπάθεια της μάθησης. Άλλοι, αντίθετα, επιλέγουν να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στη διδασκαλία, διοργανώνοντας “AI Literacy Days” και χρησιμοποιώντας την για τη δημιουργία εξατομικευμένων μαθημάτων.

Η διευθύντρια του δημοτικού σχολείου Los Altos, Nikita Shah, τονίζει ότι τα πρώτα χρόνια μετά την εμφάνιση του ChatGPT (2022) ήταν σαν «να προσπαθείς να κλείσεις τρύπες σε ένα σκάφος που κινείται». Πλέον, η κατάσταση είναι πιο ελεγχόμενη, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν.

Παράλληλα, ορισμένοι μαθητές αντιδρούν στην υπερβολική χρήση της τεχνολογίας. Το καλοκαίρι, ομάδα εφήβων στο Κάνσας κατέθεσε αγωγή για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, κατηγορώντας το σχολείο τους ότι χρησιμοποιεί AI εργαλείο παρακολούθησης που καταγράφει τις διαδικτυακές τους δραστηριότητες.

Στη Silicon Valley, οι “tech interns” έχουν δημιουργήσει και δικό τους chatbot, το οποίο βοηθά σχολεία να συντάξουν πρόχειρες πολιτικές χρήσης AI. Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει πως οι μαθητές όχι μόνο κατανοούν την τεχνολογία αλλά και τη σημασία της υπεύθυνης χρήσης της.

«Είναι λίγο τρομακτικό να μπαίνει η AI στην τάξη», παραδέχεται ο Dhruv Vijay, «αλλά μας έχει αναγκάσει να συζητήσουμε περισσότερο και να μάθουμε πραγματικά μέσα από τον διάλογο».

