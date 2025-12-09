Αυστραλία: Εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι δεν θα έχουν πρόσβαση στα social media από αύριο

Παρελθόν θα αποτελούν από αύριο οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά και τους εφήβους της Αυστραλίας, καθώς τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση πρόσβασης σε αυτές για τους κάτω των 16 ετών.

Αναμένεται ότι το Facebook, το Instagram, το Threads, το X, το YouTube, το Snapchat, το Reddit, το Kick, το Twitch και το TikTok θα αφαιρέσουν λογαριασμούς που ανήκουν σε χρήστες κάτω των 16 ετών και δεν θα επιτρέπουν τη δημιουργία νέων λογαριασμών.

Οι πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται κινδυνεύουν με πρόστιμα έως και 49,5 εκατομμύρια δολάρια. Έχουν παρουσιαστεί κάποια αρχικά προβλήματα στην εφαρμογή της απαγόρευσης, αλλά η κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι δεν περιμένει να είναι τέλεια από την πρώτη ημέρα.

Όλες οι αναφερόμενες πλατφόρμες, εκτός από το X, είχαν επιβεβαιώσει έως την Τρίτη ότι θα συμμορφωθούν με την απαγόρευση. Η επίτροπος ηλεκτρονικής ασφάλειας (eSafety), Julie Inman Grant, είπε ότι είχε πρόσφατη συνομιλία με το X σχετικά με το πώς θα συμμορφωθεί, αλλά η εταιρεία δεν έχει ενημερώσει τους χρήστες για την πολιτική της.

Το Bluesky, μια εναλλακτική του X, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα απαγορεύσει επίσης τη χρήση σε άτομα κάτω των 16, παρά το γεγονός ότι η eSafety είχε αξιολογήσει την πλατφόρμα ως «χαμηλού κινδύνου» λόγω της μικρής βάσης χρηστών των 50.000 στην Αυστραλία.

Τα παιδιά είχαν υποβληθεί τις προηγούμενες ημέρες σε ελέγχους ταυτοποίησης ηλικίας, ανταλλάσσοντας αριθμούς τηλεφώνου και προετοιμάζοντας τους λογαριασμούς τους για απενεργοποίηση.

Ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της υπηρεσίας ελέγχου ηλικίας k-ID, Kieran Donovan, δήλωσε ότι η υπηρεσία του έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους τις τελευταίες εβδομάδες. Η υπηρεσία k-ID χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, από το Snapchat.

Οι απόψεις των γονέων

Οι γονείς των παιδιών που επηρεάζονται από την απαγόρευση εξέφρασαν ένα ευρύ φάσμα απόψεων για την πολιτική.

Ένας γονέας είπε στον Guardian ότι η 15χρονη κόρη του ήταν «πολύ αναστατωμένη», επειδή «όλοι οι φίλοι της 14–15 ετών έχουν επαληθευτεί από το Snapchat ως 18». Αφού εκείνη είχε αναγνωριστεί ως κάτω των 16, φοβούνταν ότι «οι φίλοι της θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το Snapchat για να μιλούν και να οργανώνουν κοινωνικές δραστηριότητες και εκείνη θα μείνει απ’ έξω».

Ένας άλλος γονέας είπε ότι η απαγόρευση τον ανάγκασε να διδάξει στο παιδί του πώς να παραβιάζει τον νόμο: «Της έδειξα πώς λειτουργούν τα VPN και άλλες μέθοδοι παράκαμψης περιορισμών ηλικίας», είπε. «Της έφτιαξα έναν δικό της ενήλικο λογαριασμό YouTube και τη βοήθησα να παρακάμψει το σύστημα εκτίμησης ηλικίας του TikTok και θα συνεχίσω να το κάνω κάθε φορά που της ζητείται.»

Ένας γονέας είπε ότι η κόρη του ήταν «εντελώς εθισμένη» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η απαγόρευση «μας προσφέρει ένα πλαίσιο υποστήριξης για να την κρατήσουμε μακριά από αυτές τις πλατφόρμες».

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζι, είπε σε άρθρο γνώμης την Κυριακή: «Από την αρχή έχουμε αναγνωρίσει ότι αυτή η διαδικασία δεν θα είναι 100% τέλεια. Αλλά το μήνυμα που στέλνει αυτός ο νόμος θα είναι 100% ξεκάθαρο… Η Αυστραλία ορίζει το νόμιμο όριο κατανάλωσης αλκοόλ στα 18, επειδή η κοινωνία μας αναγνωρίζει τα οφέλη μιας τέτοιας προσέγγισης για το άτομο και την κοινότητα. Το γεγονός ότι οι έφηβοι κατά καιρούς βρίσκουν τρόπο να πιουν δεν μειώνει την αξία ενός σαφούς εθνικού προτύπου.»

Δημοσκοπήσεις έχουν δείξει σταθερά ότι τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων υποστηρίζουν την αύξηση του ελάχιστου ορίου ηλικίας για τη χρήση κοινωνικών δικτύων στα 16. Η αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένης της ηγέτιδας Sussan Ley, έχει πρόσφατα εκφράσει ανησυχία για την απαγόρευση, παρά το γεγονός ότι ψήφισε υπέρ της στη βουλή και ο πρώην ηγέτης των Φιλελεύθερων, Peter Dutton, την είχε υποστηρίξει.

Η απαγόρευση έχει τραβήξει την παγκόσμια προσοχή, με αρκετά κράτη να δηλώνουν ότι θα υιοθετήσουν παρόμοια μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της Μαλαισίας, της Δανίας και της Νορβηγίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ψήφισμα για την υιοθέτηση αντίστοιχων περιορισμών, ενώ εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης είπε στο Reuters ότι «παρακολουθεί στενά την προσέγγιση της Αυστραλίας στους περιορισμούς ηλικίας».

Με πληροφορίες από Guardian