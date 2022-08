Artemis 1: Έτοιμος για εκτόξευση προς τη Σελήνη ο ισχυρότερος πύραυλος που δημιουργήθηκε ποτέ

Ο πιο ισχυρός διαστημικός πύραυλος που έφυγε ποτέ από τη Γη φέρει το όνομα «Artemis 1» και αναμένεται αύριο, Δευτέρα να εκτοξευτεί από τη NASA στη Φλόριντα. Το πρότζεκτ αποτελεί ένα από τα τελευταία κρίσιμα βήματα πριν την επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη για πρώτη φορά από το 1972.

Το Artemis 1 έχει μήκος 98 μέτρων και βάρος 2.600 τόνους. Η εκτόξευση που θα γίνει αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί από το Κέιπ Κανάβεραλ, το ίδιο μέρος που ξεκινούσαν οι σεληνιακές αποστολές του Apollo πριν από μισό αιώνα.

Η εκτόξευση αναμένεται προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες θεατές στη διαστημική ακτή της Φλόριντα.

