Apple: Προβλήματα σε iMessage, Apple Music, iCloud, χάρτες και άλλες υπηρεσίες

Πολλές υπηρεσίες της Apple φαίνεται να αντιμετωπίζουν διακοπές στη λειτουργία τους και προβλήματα σύμφωνα με το Downdetector.

Apple Music, οι Χάρτες της Apple, το iCloud, το App Store, το iMessage και το Apple TV είναι μεταξύ των υπηρεσιών για τις οποίες οι χρήστες αναφέρουν προβλήματα.

Ο Mark Gurman του Bloomberg αναφέρει επίσης ότι τα εταιρικά και λιανικά συστήματα της Apple είναι επίσης εκτός λειτουργίας, και στο subreddit r/sysadmin, ορισμένοι αναφέρουν ότι δεν μπορούν να εισέλθουν στην πύλη διαχείρισης επιχειρήσεων της Apple.

Σύμφωνα με tweet από το WhatsAppBetaInfo τα προβλήματα μπορεί να επηρεάσουν ακόμη και άλλες εφαρμογές, όπως είναι για παράδειγμα, προσπάθεια δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του ιστορικού συνομιλιών στο iCloud.

Η Apple ενημέρωσε ότι αντιμετωπίζει διακοπές λειτουργίας σε: App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple TV Plus, iTunes Store, Podcasts, Radio, Apple Business Manager, Apple School Manager, Device Enrollment Program και Schoolwork.

Looks like Apple is experiencing a big outage with many services and websites including https://t.co/uU7r7GgOgo , https://t.co/8OocSchDpb , and others

In addition to Apple’s online services - Music, Maps, Podcasts and more facing outages — I’m told Apple’s corporate and retail internal systems are down too, limiting remote work and retail operations like product pick-ups and repairs.