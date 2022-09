Apple: Αύριο παρουσιάζεται το νέο iPhone 14 - Οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του

Την Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου στην Καλιφόρνια θα πραγματοποιηθεί η «μυστηριώδης» εκδήλωση «Far Out» της Apple όπου, μεταξύ άλλων, αναμένεται η παρουσίαση του νέου iPhone 14.

Οι φανατικοί θαυμαστές της τεχνολογικής εταιρείας μετρούν πλέον αντίστροφα για να δουν και ενδεχομένως να αγοράσουν το iPhone 14.

Go for launch. Tune in for a special #AppleEvent on September 7 at 10 a.m. PT.



Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/T9o7qJt72E