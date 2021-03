Στη δημοσιότητα έφερε η NASA ένα νέο βίντεο από την προσεδάφιση του Rover Perseverance στον πλανήτη Άρη.

Πρόκειται για ένα βίντεο 25 δευτερολέπτων που δημοσίευσε στο Twitter o κρατικός αμερικανικός οργανισμός που ασχολείται με την εξερεύνηση του διαστήματος.

Οι κάμερες του Perseverance μάς δείχνουν έναν κρατήρα του Άρη. Μάλιστα μπορεί κανείς να διακρίνει τις προσπάθειες που κάνει για να βρει ένα ασφαλές μέρος για να επιχειρήσει την προσγείωση ενώ είναι συνδεδεμένο με ένα ηχητικό αλεξίπτωτο.

You’re looking at the real deal images I used to make my pinpoint landing. This is how I quickly got my bearings and picked the safest target in the last three minutes before touchdown. How it works: https://t.co/Q1dBl8ZH8x pic.twitter.com/HK6uuKbLcQ

Υπενθυμίζεται πως στις 10 Μαρτίου η NASA έδωσε και τον ήχο από τα διαστημικά λέιζερ, όπως τον «άκουσε» το Perseverance στον πλανήτη Άρη.

Οι επιστήμονες λένε ότι μοιάζει με έναν απαλό ήχο. Ο περισσότερος κόσμος πάλι, ελάχιστα καταλαβαίνει από ένα γρήγορο επαναλαμβανόμενο ηχητικό μοτίβο, που θυμίζει περισσότερο σφυρί που χτυπά μία μικρή πρόκα.

🔊 You’re listening to the first audio recordings of laser strikes on Mars. These rhythmic tapping sounds heard by the microphone on my SuperCam instrument have different intensities that can help my team figure out the structure of the rocks around me. https://t.co/nfWyOyfhNy