Επιστροφή ενοικίου: Τι να κάνετε αν δεν πληρωθήκατε – Προθεσμίες, δικαιολογητικά και κριτήρια

Περίπου 886.883 δικαιούχοι έλαβαν σήμερα Παρασκευή (28/11) συνολικά 199,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της επιστροφής ενοικίου για το φορολογικό έτος 2024. Ωστόσο, αρκετοί ενοικιαστές δεν είδαν χρήματα στον λογαριασμό τους, είτε επειδή δεν είχαν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ είτε επειδή υπάρχουν εκκρεμότητες με τα κριτήρια ή τα δικαιολογητικά.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ εξέδωσαν λεπτομερείς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρώθηκαν.

Επίδομα ενοικίου: Ποια ποσά καταβλήθηκαν

Η επιστροφή δόθηκε αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα ποσά έχουν ως εξής:

Ενοίκιο κύριας κατοικίας: έως 800 € τον χρόνο, +50 € για κάθε παιδί.

Φοιτητική κατοικία: έως 800 € ετησίως ανά φοιτητή.

Το ποσό ισούται με το 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που πληρώθηκε το 2024.

Οι βασικές αιτίες είναι:

Δεν έχει δηλωθεί IBAN στη myAADE.

Έλλειψη δικαιολογητικών στις ειδικές περιπτώσεις μισθώσεων.

Λανθασμένα στοιχεία στη φορολογική δήλωση ή στα περιουσιακά/εισοδηματικά κριτήρια.

Περίπου 30.000 δικαιούχοι δεν πληρώθηκαν επειδή δεν είχαν δηλωμένο IBAN. Θα ειδοποιηθούν άμεσα ώστε να το καταχωρίσουν.

Όσοι μισθωτές ανήκουν σε κατηγορίες όπου ο εκμισθωτής:

δεν υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικό μισθωτήριο (όπως το Δημόσιο), ή

καταθέτει χειρόγραφα το μισθωτήριο (π.χ. για ανήλικους ιδιοκτήτες),

και δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά έως 20/10, μπορούν να τα ανεβάσουν έως 31/12/2025 μέσω myAADE («Τα Αιτήματά μου»).

Οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση εάν:

Δεν καταβλήθηκε η ενίσχυση σε όλες τις φοιτητικές κατοικίες.

Το ποσό είναι μικρότερο από το δικαιούμενο 1/12 του ετήσιου ενοικίου.

Υπήρξε λάθος στο περιουσιακό κριτήριο για φοιτητές που υποβάλλουν δική τους δήλωση.

Τα αιτήματα υποβάλλονται ψηφιακά: myAADE > Τα Αιτήματά μου > Εισόδημα > Επιστροφή ποσού ενοικίου άρθρου 70 ν. 5217/2025.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για κύρια κατοικία:

Άγαμοι: έως 20.000 €

Ζευγάρια: έως 28.000 € + 4.000 €/παιδί

Μονογονεϊκές: έως 31.000 € + 5.000 €/παιδί πέραν του πρώτου

Περιουσία (ΕΝΦΙΑ έτους πληρωμής):

Άγαμοι: έως 120.000 €

Ζευγάρια και παιδιά: 120.000 € + 20.000 € για κάθε μέλος

Για φοιτητική κατοικία: εξετάζονται μόνο εισοδήματα, όχι περιουσία.

Πώς γίνεται η πληρωμή

Η καταβολή γίνεται εφάπαξ στον λογαριασμό IBAN που έχει δηλωθεί στη myAADE (Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση IBAN ή μέσω myAADEapp).

Η ΑΑΔΕ θα ελέγχει τακτικά για νέους λογαριασμούς και θα ολοκληρώνει τις εκκρεμείς πληρωμές.

Για πληροφορίες:

1521 χωρίς χρέωση (Δευ–Παρ, 7:00–20:00)

my1521 στην ψηφιακή πύλη (24/7)

Η προθεσμία για όλες τις διορθώσεις και επανεξετάσεις λήγει 31 Δεκεμβρίου 2025.