ΠΟΥ: «Παραμελημένo» ζήτημα η υπογονιμότητα - Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές προς τις χώρες

Η υπογονιμότητα αποτελεί μια «παραμελημένη» πρόκληση δημόσιας υγείας και οι χώρες πρέπει να κάνουν περισσότερα για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Περίπου ένας στους έξι ανθρώπους παγκοσμίως αντιμετωπίζει υπογονιμότητα κάποια στιγμή στη ζωή του. Θεωρείται αναπαραγωγική νόσος που επηρεάζει άνδρες και γυναίκες και μπορεί να διαγνωστεί μετά από έναν χρόνο τακτικής, απροστάτευτης σεξουαλικής επαφής χωρίς επίτευξη εγκυμοσύνης.

Παρότι η ζήτηση για θεραπείες γονιμότητας αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, ο ΠΟΥ αναφέρει ότι η πρόσβαση στη φροντίδα παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Σε πολλές χώρες, οι άνθρωποι ξοδεύουν μεγάλα ποσά σε εξετάσεις και θεραπείες, κάτι που μπορεί να αποβεί οικονομικά «καταστροφικό», όπως σημειώνει ο οργανισμός.

Σε ορισμένες χώρες, ένας και μόνο κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) μπορεί να κοστίζει το διπλάσιο από το μέσο ετήσιο εισόδημα ενός νοικοκυριού.

Η υπογονιμότητα μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα ψυχικής υγείας και κοινωνικό στίγμα που επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες, αναφέρει ο ΠΟΥ.

«Η υπογονιμότητα είναι μία από τις πιο παραμελημένες προκλήσεις δημόσιας υγείας της εποχής μας και ένα μείζον ζήτημα ισότητας σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε σε ανακοίνωση ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν αυτό το ταξίδι μόνοι τους – αποκλεισμένοι από τη φροντίδα λόγω κόστους, ωθούμενοι σε φθηνότερες αλλά μη αποδεδειγμένες θεραπείες ή αναγκασμένοι να επιλέξουν ανάμεσα στην ελπίδα απόκτησης παιδιών και την οικονομική τους ασφάλεια», πρόσθεσε.

Υπογονιμότητα: Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ

Στην πρώτη του επίσημη κατευθυντήρια οδηγία για το θέμα, ο ΠΟΥ καλεί τις χώρες να διευρύνουν την πρόσβαση στις θεραπείες γονιμότητας και «να προάγουν το δικαίωμα κάθε ατόμου και κάθε ζευγαριού να αποφασίζει» αν επιθυμεί να αποκτήσει παιδιά, αλλά και πόσα και πότε.

Οι νέες οδηγίες αναφέρουν ότι οι υγειονομικές αρχές και οι γιατροί μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της υπογονιμότητας, ενημερώνοντας τον κόσμο για παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο, όπως το κάπνισμα ή η μη θεραπεία σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ).

Ζητούν επίσης έγκαιρη διάγνωση για άνδρες και γυναίκες, καθώς και πρόσβαση σε θεραπείες για όσους αντιμετωπίζουν υπογονιμότητα — ξεκινώντας από τις φθηνότερες και πιο αποτελεσματικές επιλογές — καθώς και πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη. Οι κατευθυντήριες οδηγίες δημοσιεύονται σε μια περίοδο όπου οι ασθενείς παγκοσμίως αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες γονιμότητας.

Στην Ευρώπη, το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες έχουν τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τη νομοθεσία, τη δημόσια χρηματοδότηση και την εμπειρία των ασθενών στη φροντίδα υπογονιμότητας, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του οργανισμού Fertility Europe και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τα Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά Δικαιώματα (EPF).

Η Αλβανία, το Αζερμπαϊτζάν και το Κόσοβο καταγράφουν τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ 49 ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με την περσινή έκθεση. Σημειώνεται ότι οι νέες οδηγίες του ΠΟΥ δεν είναι πλήρεις· ο οργανισμός σχεδιάζει να συμπεριλάβει πρόσθετες συστάσεις σε μελλοντικές εκδόσεις.

«Ενθαρρύνουμε περισσότερες χώρες να υιοθετήσουν αυτή την οδηγία, δίνοντας σε περισσότερους ανθρώπους τη δυνατότητα πρόσβασης σε φροντίδα που είναι οικονομικά προσιτή, με σεβασμό και βασισμένη στην επιστήμη», δήλωσε ο Τέντρος.

Με πληροφορίες από euronews.com