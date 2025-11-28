Ιωάννα Τούνη: «Ελπίζω όποιος διεστραμμένος άνδρας βλέπει αυτή την υπόθεση να παραδειγματιστεί»

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την υπόθεση του revenge porn βίντεο με θύμα τη γνωστή επιχειρηματία και influencer

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την υπόθεση του revenge porn βίντεο με θύμα τη γνωστή επιχειρηματία και influencer, Ιωάννα Τούνη.

Λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της Παρασκευής, η Ιωάννα Τούνη μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, για τη συνέχεια της δίκης για την υπόθεση σχετικά με τη διαρροή του βίντεο εκδικητικής πορνογραφίας με θύμα την ίδια.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άνδρες, ο πρώην σύντροφος της influencer και ακόμη ένα άτομο, που δημοσίευσε -στο διαδίκτυο- το βίντεο.

Και οι δύο κατηγορούνται για διακίνηση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο και σε τρίτους, που δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση, με την Ιωάννα Τούνη να μη ζητά τίποτα παραπάνω από τη δικαίωσή της, όπως έχει ξεκαθαρίσει αρκετές φορές μέσω βίντεο στα social media της.

«Είναι κάτι που περιμένω οκτώ χρόνια τώρα. Είναι κάτι που χρειάζεται η ψυχή μου πάνω απ’ όλα. Την προηγούμενη φορά, ήμουν η πρώτη μάρτυρας, η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση», ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Τούνη κατά την έλευσή της στο δικαστήριο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Ιωάννα Τούνη: Εκδικάζεται η υπόθεση του revenge porn βίντεο

«Αυτό που με προβληματίζει, είναι αν εγώ που πρακτικά έχω υποστεί όλον αυτό τον διασυρμό, για ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε παρά τη θέλησή μου, χωρίς να το γνωρίζω, το οποίο βρέθηκε αναρτημένο πραγματικά σε ό,τι μέσο υπάρχει στην Ελλάδα, σε site, σε έντυπα, περιοδικά, στον τύπο, παντού, για κάτι το οποίο πραγματικά βρέθηκα να απολογούμαι λες και… Εάν για κάτι τέτοιο δεν έχω καταφέρει εδώ και 8 χρόνια να δικαιωθώ, αν μέχρι σήμερα υπάρχει ερωτηματικό για το αν είμαι ο θύτης ή το θύμα…», συνέχισε.

«Δεν μπορώ να φανταστώ με όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή τη μάχη που δίνω πραγματικά τόσα χρόνια και σκεπτόμενη ότι θεωρητικά μπορεί να θεωρείτε ότι έχω κάποια επιρροή ή οτιδήποτε. Μία κοπέλα η οποία βλέπει όλο αυτό το πράγμα και έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο και μένει στην επαρχία με τους γονείς της και είναι 18 χρονών και δεν έχει οικονομικούς πόρους, δεν έχει καμία, καμία ψυχική δύναμη και βρεθεί στη θέση μου, πραγματικά τι ελπίδα μπορεί να έχει αν εγώ ακόμα παλεύω να αποδείξω εάν είμαι το θύμα σε αυτή την υπόθεση;

»Ελπίζω πραγματικά ότι όποιος διεστραμμένος, ανώμαλος άνδρας βλέπει αυτή την υπόθεση να παραδειγματιστεί και να μη διανοηθεί να κάνει κάτι τέτοιο σε καμία κοπέλα. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο», κατέληξε.