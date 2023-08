WWE: Πέθανε ο 36χρονος παλαιστής, Μπρέι Γουάιατ

Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WWE, Μπρέι Γουάιατ, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 36 ετών.

Ο παλαιστής του WWE αντιμετώπιζε ένα αδιευκρίνιστο πρόβλημα υγείας που τον κρατούσε εκτός ρινγκ από τον Φεβρουάριο, αλλά ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε αιφνίδιος από την οικογένειά του, σύμφωνα με το BBC.

Την είδηση ανακοίνωσε ο υπεύθυνος περιεχομένου του WWE, Triple H, ο οποίος ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Γουάιατ - με το πραγματικό του όνομα να είναι Γουάιτχαμ Ροτούντα, «πέθανε απροσδόκητα».

WWE is saddened to learn that Windham Rotunda, also known as Bray Wyatt, passed away on Thursday, Aug. 24, at age 36. WWE extends its condolences to Rotunda’s family, friends and fans. pic.twitter.com/pabVuaKlnP

Ο Ντουέιν Τζόνσον, γνωστός και ως The Rock, ήταν μεταξύ εκείνων που απέτισαν φόρο τιμής στον σταρ. Γράφοντας στο X, πρώην Twitter, ο Τζόνσον δήλωσε ότι είναι «συντετριμμένος» και ότι «είχε πάντα τεράστιο σεβασμό και αγάπη» για τον παλαιστή.

«Λάτρευα την παρουσία του, τα promos του, τη δουλειά του στο ρινγκ και τη σύνδεσή του με το σύμπαν του WWE» έγραψε. «Πολύ μοναδικός και σπάνιος χαρακτήρας, που είναι δύσκολο να δημιουργηθεί στον τρελό κόσμο της επαγγελματικής πάλης».

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda - also known as Bray Wyatt - unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their…