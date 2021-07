Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τη γυναίκα που θεωρείται ότι ήταν εκείνη που προκάλεσε το τεράστιο ατύχημα στο Tour de France το περασμένο Σάββατο.

Η γυναίκα- που είναι Γαλλίδα- συνελήφθη στην πόλη Λοντερνό, αλλά οι διοργανωτές του Γύρου Γαλλίας ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν τη μήνυση που είχαν υποβάλει μετά το περιστατικό.

Το περασμένο Σάββατο, μία γυναίκα κούνησε μια αυτοσχέδια πινακίδα μπροστά από τους ποδηλάτες, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει τεράστια καραμπόλα. Η πινακίδα- με ένα μήνυμα στα γερμανικά προς την γιαγιά και τον παππού της- χτύπησε αρχικά τον Γερμανό Τόνι Μάρτιν, που έπεσε και ακολούθησαν πολλοί άλλοι, σε ένα από τα χειρότερα ατυχήματα στην ιστορία του αγώνα.

