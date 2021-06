Η μαζική επιστροφή των οπαδών του Tour de France προκάλεσε χάος στον αγώνα με μία τεράστια καραμπόλα να προκαλεί πτώσεις ποδηλατών. Σύντομα ακολούθησε και δεύτερη.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Julian Alaphilippe ωστόσο απέφυγε το μεγαλύτερο μέρος της καραμπόλας.

Ο αγώνας ξεκίνησε από το δυτικό λιμάνι της πόλης του Μπρεστ σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι ενθουσιώδεις οπαδοί βγήκαν στους δρόμους των γραφικών χωριών της Βρετάνης. Αλλά μερικοί ήταν απρόσεκτοι.

Ένας από τους φίλους που είχαν συγκεντρωθεί για να δουν τους ποδηλάτες να περνούν κρατούσε μία αυτοσχέδια πινακίδα που έγραφε "Allez Opi-Omi" - ένα μήνυμα χαιρετισμού στον παππού και την γιαγιά του.

Ο οπαδός κοιτούσε στην κάμερα όταν ο Γερμανός Tony Martin, έπεσε πάνω της. Ακολούθησαν δεκάδες ποδηλάτες προκαλώντας χάος.

Ωστόσο, δεν ήταν η μόνη αναποδιά. Με περίπου 5 χιλιόμετρα να έχουν απομείνει, ο Chris Froome ήταν ένας από τους ποδηλάτες που ενεπλάκη σε δεύτερη καραμπόλα. Όλα αποτυπώθηκαν από τις κάμερες που παρακολουθούσαν την διάσημη ποδηλατική κούρσα.

EPA

EPA

#TDF2021 - Live pics of the idiot causing the crash. Wasn't even looking at the race. #LFRLive pic.twitter.com/PNziTvKiz9 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) June 26, 2021

This spectator with a sign caused an enormous crash and pileup during the 1st stage of the Tour de France 😲

pic.twitter.com/3ZC2hfmCqe — Sports ReUp (@SportsReUp) June 26, 2021

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg — daniel (@cyclingreporter) June 26, 2021