Tour de France: Ποδηλάτης συγκρούστηκε με θεατές- Έπαθε κάταγμα στον αυχένα και αποσύρθηκε

Ο Ιταλός ποδηλάτης του Tour de France, Daniel Oss, αναγκάστηκε να αποσυρθεί μετά από σφοδρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια του φετινού διαγωνισμού.

Ο Ιταλός ποδηλάτης έπαθε κάταγμα αυχενικού σπονδύλου όταν συγκρούστηκε με θεατές κατά τον ποδηλατικό γύρο.

Ο Oss, που αγωνιζόταν με την Team TotalEnergies, συγκρούστηκε με οπαδούς κατά τη διάρκεια του Stage 5 της Τετάρτης, μεταξύ των πόλεων Lille και Arenberg, όπως αναφέρει το Tour de France.

Πλάνα από το ατύχημα που δημοσιεύτηκαν στο Twitter φαίνεται να δείχνουν τον 35χρονο Oss να συγκρούεται με δύναμη με ένα θεατή, πριν αναποδογυρίσει το ποδήλατό του και πέσει και σε άλλον θεατή.

Στη σύγκρουση φαίνεται να έπεσαν και άλλοι δύο ποδηλάτες.

Ο Oss ολοκλήρωσε το στάδιο της Τετάρτης μετά το συμβάν, σύμφωνα με το CNN, αλλά η Team TotalEnergies επιβεβαίωσε σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Twitter ότι ο Ιταλός ποδηλάτης εγκαταλείπει το Tour de France ως αποτέλεσμα τραυματισμών που υπέστη στη σύγκρουση.

«Οι πρόσθετες εξετάσεις αποκάλυψαν ένα κάταγμα αυχενικού σπονδύλου που απαιτεί ακινησία για μερικές εβδομάδες», έγραψε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

«Όλη η ομάδα σου εύχεται καλή ανάρρωση, Ντάνιελ».

Το Tour de France Stage 5 του 2022 περιελάμβανε συνολικά 19,4 χλμ «στενού, ανώμαλου λιθόστρωτου δρόμου», όπως αυτό στο οποίο βρισκόταν ο Oss όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, σύμφωνα με το Bicycling Magazine.

Κατά τη διάρκεια αυτού του stage αναφέρθηκαν πολλά ατυχήματα, αλλά δεν οδήγησαν όλα σε τραυματισμούς τόσο σοβαρούς όσο το κάταγμα του Oss, σύμφωνα με το CNN.

Daniel Oss suffered this horrible crash yesterday and still managed to finish the stage. But his team has since said he is out of #TdF2022 after “additional examinations revealed a fracture of a cervical vertebra requiring immobilisation for a few weeks”. pic.twitter.com/Xv9SpCWj52