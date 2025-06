Τότεναμ: Απολύθηκε ο Άγγελος Ποστέκογλου 16 ημέρες μετά την κατάκτηση του Europa League

Ο Άγγελος Ποστέκογλου απολύθηκε από την Τότεναμ, μόλις 16 ημέρες μετά την κατάκτηση του Europa League.

Παρά το γεγονός ότι ο Ελληνοαυστραλός προπονητής οδήγησε τον σύλλογο στον πρώτο ευρωπαϊκό του τίτλο εδώ και 41 χρόνια, η διοίκηση έκρινε ότι η γενικότερη πορεία της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις δεν ήταν ικανοποιητική.

Πράγματι, η συνολική εικόνα της ομάδας στην Premier League ήταν απογοητευτική, σημειώνοντας 22 ήττες σε 38 αγώνες, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην 17ή θέση της βαθμολογίας. Επρόκειτο για την χειρότερη επίδοση της ομάδας από την καθιέρωση του θεσμού, το 1992.

We are extremely grateful to Ange for his commitment and contribution during his two years at the Club.



Ange will always be remembered as only the third manager in our history to deliver a European trophy.



