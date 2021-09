Ο Κίμι Ραϊκόνεν ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι θα αποσυρθεί από τη Formula 1 στο τέλος του 2021.

Ο 42χρονος Φιλανδός είναι ο τελευταίος οδηγός που έχει αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Ferrari, το 2007. Αυτή είναι η 19η σεζόν του στην F1 και σύμφωνα με το ESPN έχει βρεθεί στην εκκίνηση περισσότερων αγώνων από οποιονδήποτε άλλο οδηγό στην ιστορία: συνολικά 344 φορές.

«Αυτό ήταν. Αυτή είναι η τελευταία μου σεζόν στη Formula 1», ανακοίνωσε ο Ραϊκόνεν με ανάρτηση στα social media.

«Είναι μια απόφαση που πήρα τον περασμένο χειμώνα. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά έπειτα από αυτή τη σεζόν είναι ώρα για νέα πράγματα», έγραψε ακόμη.

«Παρότι η σεζόν είναι ακόμη σε εξέλιξη, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, όλες τις ομάδες μου, όλους όσοι ενεπλάκησαν στην καριέρα μου και ιδιαίτερα όλους εσάς τους σπουδαίους φαν που με στηρίζετε όλο αυτό τον καιρό», συνέχισε.

«Η Formula 1 μπορεί να φτάνει στο τέλος της για μένα, αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα στη ζωή που θέλω να βιώσω και να απολαύσω», κατέληξε ο Ραϊκόνεν.

Ο Φιλανδός έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 2001, στο αυστραλιανό Γκραν πρι, με τη Sauber. Ακολούθησαν πέντε χρόνια στη McLaren, προτού μετακινηθεί στη Ferrari, μέλος της οποίας ήταν για τρεις σεζόν. Με αυτή την ομάδα κέρδισε τον μοναδικό παγκόσμιο τίτλο του, κερδίζοντας τον Λιούις Χάμιλτον και τον Φερνάντο Αλόνσο στον τελευταίο αγώνα στη Βραζιλία, το 2007.

