Τένις: Νικήτρια του Roland Garros η Κόκο Γκοφ

Νικήτρια στο Roland Garros αναδείχθηκε η Κόκο Γκοφ.

Η 21χρονη Αμερικανίδα και Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη Γκοφ, επικράτησε της Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία με 2-1 σετ, κατακτώντας τον παρθενικό της τίτλο στο Γαλλικό Όπεν.

Με τη νέα της διάκριση, η Κόκο Γκοφ εξασφάλισε τον δεύτερο τίτλο Grand Slam, μετά το US Open που είχε κατακτήσει το 2023, πάλι με αντίπαλο τη Σαμπαλένκα στον τελικό.

Η διοργάνωση του Roland Garros δημοσίευσε στα social media τη στιγμή της απονομής για τη «νέα βασίλισσα του Παρισιού», όπως την περιέγραψε. Η τενίστρια ξέσπασε σε κλάματα όταν αντιλήφθηκε ότι κέρδισε τον τίτλο.

COCO GAUFF HAS DONE IT 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/WUZFaCwXYk