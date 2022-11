Τέλος ο Κριστιάνο Ρονάλντο από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Το τέλος της συνεργασίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στον απόηχο της συνέντευξης του ποδοσφαιριστή που εξαπέλυσε βέλη κατά της ομάδας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η λύση του συμβολαίου ήρθε μετά από συμφωνία των δύο πλευρών.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόκειται να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με κοινή συμφωνία, με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος τον ευχαριστεί για την τεράστια συνεισφορά του σε δύο περιόδους στο Old Trafford, σκοράροντας 145 γκολ σε 346 εμφανίσεις και εύχεται σε αυτόν και την οικογένειά του καλή συνέχεια.

Όλοι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένουν συγκεντρωμένοι στο να συνεχίσουν την πρόοδο της ομάδας υπό τον Έρικ τεν Χαγκ και να εργαστούν μαζί για να έχουν επιτυχίες εντός γηπέδου», αναφέρει η ανακοίνωση.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC