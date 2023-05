Στέφανος Τσιτσιπάς: Ποιος πιστεύει ότι είναι ο celebrity σωσίας του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρωτήθηκε από το AT Tour για το ποιος είναι ο διάσημος σωσίας του και η απάντηση ήταν ο ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ.

Ο δημοσιογράφος συμφώνησε μαζί του πως υπάρχει κάποια ομοιότητα και τότε ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις εξέφρασε την αρέσκειά του και στο όνομα του χολιγουντιανού αστέρα.

«Μου αρέσει τ΄όνομα Ορλάντο. Δεν θα με πείραζε να μετονομαστώ. Το άλλο μου όνομα θα ήταν Ορλάντο Άτλας» είπε, ειδικότερα.

«Εάν μπορούσα να αλλάξω την ταυτότητά μου, αν ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσυρόταν, θα με έλεγαν Ορλάντο Άτλας και ίσως θα ξύριζα τα μαλλιά μου για να μπορώ να τους ξεγελάσω όλους» είπε, γελώντας.

New alias unlocked 🔐



Stefanos or Orlando? Who can tell 🤨 pic.twitter.com/3tznFoswU9