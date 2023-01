Στέφανος Τσιτσιπάς: Νίκη πρόκριση στον τέταρτο γύρο του Australian Open

Συνεχίζει στον τέταρτο γύρο του Australian Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την νίκη-πρόκριση με 3-0 επί του Τάλον Χρίεκσπορ.

Στην φάση των «16» του τουρνουά ο 24χρονος Έλληνας τενίστας (Νο4 στον κόσμο) θα βρει απέναντι του την προσεχή Κυριακή (22/01) τον Γιανίκ Σίνερ (Νο16), ο οποίος νωρίτερα έκανε μια μεγάλη ανατροπή από 0-2 απέναντι στον Φούκσοβιτς.

