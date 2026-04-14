ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Στέφανος Τσιτσιπάς: Διεκόπη ο αγώνας του με τον Μαροζάν στο Μόναχο

Η αναμέτρηση μεταξύ των δύο θα συνεχιστεί αύριο, Τετάρτη

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο 500άρι τουρνουά του Μονάχου απέναντι στον Φαμπιάν Μαροζάν δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η αναμέτρηση διακόπηκε στο τρίτο σετ λόγω προβλήματος με τον φωτισμό και θα συνεχιστεί την επόμενη ημέρα.

Η ξαφνική διακοπή σημειώθηκε ενώ το παιχνίδι βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, με το γήπεδο να βυθίζεται στο σκοτάδι.

Οι διοργανωτές δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν εγκαίρως το πρόβλημα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να μετατεθεί για την Τετάρτη (15/4).

Τη στιγμή της διακοπής, οι δύο παίκτες ήταν απόλυτα ισορροπημένοι. Ο Τσιτσιπάς και ο Μαροζάν είχαν από ένα σετ (3-6, 7-6), ενώ στο τρίτο το σκορ ήταν στο 2-2, αφήνοντας ανοιχτούς όλους τους λογαριασμούς για τη συνέχεια.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ Sports

Αθλητισμός

Tags

0

THE LIFO TEAM
 
 