Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στην Αγγλία βίντεο του ποδοσφαιριστή Κουρτ Ζουμά, στο οποίο χτυπά μία από τις γάτες του.

Ήδη, οργάνωση πήρε τις δύο γάτες του ποδοσφαιριστή και η Γουέστ Χαμ του επέβαλε πρόστιμο, ενώ έρευνα διενεργεί η αστυνομία.

Ο σάλος ξέσπασε όταν κυκλοφόρησε βίντεο στο οποίο ο Ζουμά ρίχνει κάτω, κλωτσά και χτυπά μία από τις γάτες του. Η RSPCA απομάκρυνε τα δύο κατοικίδια του ποδοσφαιριστή και η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε ότι του επέβαλε το «μέγιστο δυνατό πρόστιμο» για τις πράξεις του. Εκτιμάται ότι πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί σε απολαβές δύο εβδομάδων.

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις, ο ποδοσφαιριστής απολογήθηκε δημοσίως. «Θέλω να απολογηθώ για τις ενέργειές μου. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη συμπεριφορά μου, για την οποία μετανιώνω ειλικρινά», δήλωσε.

Στο μεταξύ, περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει διαδικτυακή αίτηση που ζητά να ασκηθεί δίωξη στον Ζουμά. Η αστυνομία του Έσεξ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την RSPCA στην έρευνα για την υπόθεση.

Με ανακοίνωση, η οργάνωση διαβεβαίωσε ότι διερευνά την υπόθεση και πως οι γάτες είναι «ασφαλείς, υπό τη φροντίδα μας». Η RSPCA επεσήμανε ότι ασχολείται με την υπόθεση πριν γίνει viral το βίντεο και ότι πρέπει να ακολουθήσει τη σωστή νομική διαδικασία.

Οι δύο γάτες θα εξεταστούν από κτηνιάτρους και θα παραμείνουν υπό τη φροντίδα της οργάνωσης όσο συνεχίζεται η έρευνα για την υπόθεση.

Στο μεταξύ, η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε ότι τόσο ο παίκτης όσο και ο σύλλογος «συνεργάζονται πλήρως με την έρευνα και ο παίκτης συμμορφώθηκε πρόθυμα με τα βήματα που έγιναν στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των δύο γατών της οικογένειάς του στην RSPCA για αξιολόγηση».

Ο Ζουμά, ανέφερε η Γουέστ Χαμ, είναι «εξαιρετικά μετανιωμένος και όπως όλοι στον σύλλογο καταλαβαίνει πλήρως το βάθος των συναισθημάτων για το περιστατικό και την ανάγκη να αναληφθεί δράση».

Παράλληλα, η ομάδα ανακοίνωσε ότι ανεξάρτητα από την έρευνα της RSPCA και «εν αναμονή περαιτέρω κυρώσεων μόλις καθοριστεί το αποτέλεσμα της διαδικασίας», επιβλήθηκε στον Κουρτ Ζουμά «το μέγιστο δυνατό πρόστιμο μετά τις ενέργειές του στο βίντεο που κυκλοφόρησε». Ο παίκτης, σημείωσε η Γουέστ Χαμ, αποδέχθηκε αμέσως το πρόστιμο, που θα δοθεί σε φιλανθρωπικές οργανώσεις για την προστασία των ζώων.

Η διαδικτυακή αίτηση, πρωτοβουλία της Anti Animal Abuse, επισημαίνει ότι η Βρετανία έχει νόμους ενάντια στην κακοποίηση ζώων που πρέπει να εφαρμόζονται για όλους, πλούσιους ή φτωχούς, διάσημους ή μη.

«Η αποτυχία να αναληφθεί δράση για την υπόθεση θα στείλει το μήνυμα ότι η κακοποίηση ζώων για διασκέδαση είναι δικαιολογημένη και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να παραβιάζουν τους νόμους οι πλούσιοι και διάσημοι. Τίποτα από τα δύο δεν είναι αποδεκτό», τονίζει ακόμη η αίτηση.

Στο μεταξύ, η Experience Kissimmee, χορηγός της Γουέστ Χαμ, ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει η σχέση της με την ομάδα, μετά τη συμμετοχή του Κουρτ Ζουμά στην χθεσινή αναμέτρηση με τη Γουότφορντ.

Σε ανάρτηση, η εταιρεία χαρακτήρισε «αποκαρδιωτικό» το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής ξεκίνησε ως βασικός στο ματς. «Περιμένοντας περαιτέρω πληροφορίες από τη Γουέστ Χαμ, θα επανεξετάσουμε τη σχέση μας και τη χορηγία στον σύλλογο», ανέφερε ακόμη η εταιρεία.

It was disheartening to learn that the player Kurt Zouma was part of the starting line in West Ham United’s game tonight. As we wait for further information from WHU, we will be evaluating our relationship and sponsorship with the club.