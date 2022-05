Ρολάν Γκαρός: Στον τρίτο γύρο ο Τσιτσιπάς, έπειτα από μάχη τεσσάρων ωρών

Η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο φετινό Ρολάν Γκαρός μόνο εύκολη δεν είναι μέχρι στιγμής, αλλά ο Έλληνας τενίστας πετυχαίνει τα αποτελέσματα που θέλει και έφτασε πλέον στον τρίτο γύρο.

Δύο ημέρες μετά την ανατροπή κόντρα στον Λορέντσο Μουζέτι, σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς άντεξε απέναντι στον Ζντένεκ Κόλαρ για να πάρει τη νίκη και το εισιτήριο για τη συνέχεια με 6-3, 7-6, 6-7, 7-6.

Stefanos survives ‼️@steftsitsipas outlasts world No. 134 Zdenek Kolar 6-3, 7-6(8), 6-7(3), 7-6(7) in an epic lasting four hours and six minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/tFWQeuP7qq