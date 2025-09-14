ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Ρίκι Χάτον: Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Ο 46χρονος γνωστός καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του ως «Hitman», υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς Βρετανούς πυγμάχους της γενιάς του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ρίκι Χάτον: Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου EPA
0

Ο Ρίκι Χάτον, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στην πυγμαχία, πέθανε σε ηλικία 46 ετών.

Ο Βρετανός πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μάντσεστερ, το πρωί της Κυριακής.

«Αστυνομικοί κλήθηκαν από πολίτη να μεταβούν στην οδό Bowlacre, στο Hyde, Tameside, στις 6:45 π.μ. σήμερα, όπου εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα 46 ετών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για ύποπτες συνθήκες», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας για το περιστατικό.

Ο Ρίκι Χάτον, γνωστός καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του ως «Hitman», ήταν ένας από τους πιο γνωστούς Βρετανούς πυγμάχους της γενιάς του και κατέκτησε αρκετούς παγκόσμιους τίτλους.

Αποσύρθηκε από το μποξ το 2012 και στη συνέχεια μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την κατάθλιψη και το αλκοόλ.

Ωστόσο, είχε σχέδια για μια ακόμη επιστροφή στα ρινγκ, με έναν αγώνα επίδειξης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι τον Δεκέμβριο.

Με πληροφορίες από Guardian

 
Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρόβλεψη L’ Équipe: «Κανένα χρυσό μετάλλιο» η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου

Αθλητισμός / Πρόβλεψη L’ Équipe: «Κανένα χρυσό μετάλλιο» η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου

Η πρόβλεψη έρχεται έναν χρόνο μετά τη συγκομιδή δύο μεταλλίων στο Μουντιάλ του 2023 – το χρυσό του Τεντόγλου στο μήκος και το χάλκινο της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη στα 35 χλμ. βάδην
LIFO NEWSROOM
Καμπάνια Μάμντανι κατά της FIFA: «Όχι» στα εισιτήρια Μουντιάλ που ακριβαίνουν ανάλογα με τη ζήτηση

Αθλητισμός / Καμπάνια Μαμντάνι κατά της FIFA: «Όχι» στα εισιτήρια Μουντιάλ που ακριβαίνουν ανάλογα με τη ζήτηση

Στο Μουντιάλ του 2026,  η FIFA θα εφαρμόσει το σύστημα της «δυναμικής τιμολόγησης», μια μέθοδο κατά την οποία η τιμή των εισιτηρίων ανεβαίνει ή πέφτει ανάλογα με τη ζήτηση 
LIFO NEWSROOM
Eurobasket: Κάλεσμα Αταμάν σε τουρκικές αεροπορικές: «Οργανώστε πτήσεις με Τούρκους» για τον ημιτελικό με την Ελλάδα

Αθλητισμός / Eurobasket: Κάλεσμα Αταμάν σε τουρκικές αεροπορικές: «Οργανώστε πτήσεις» για τον ημιτελικό με την Ελλάδα

Ο Αταμάν, σε δήλωσή του στον ανταποκριτή του πρακτορείου Anadolu, τόνισε τη μεγάλη σημασία του ημιτελικού και ανέφερε ότι η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει επιπλέον πτήσεις προς τη Ρίγα
LIFO NEWSROOM
Eurobasket 2025- Ο Κώστας Παπανικολάου έστειλε ηχηρό μήνυμα στους γονείς: ««Αν δίνουμε το κακό παράδειγμα, τι περιμένουμε από τα παιδιά μας;»

Αθλητισμός / Eurobasket 2025- Ο Κώστας Παπανικολάου έστειλε ηχηρό μήνυμα στους γονείς: «Αν δίνουμε το κακό παράδειγμα, τι περιμένουμε από τα παιδιά μας;»

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας μίλησε για την πρόκριση της Ελλάδας στα ημιτελικά του Eurobasket και ύψωσε ασπίδα για την «γαλανόλευκη» στο ποδόσφαιρο
LIFO NEWSROOM
 
 