Ρεκόρ ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο πρώτος παίκτης NBA που έφτασε τους 40.000 πόντους

Ιστορία έγραψε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εφόσον έγινε ο πρώτος παίκτης του NBA που έφτασε τους 40.000 πόντους στην καριέρα του.

Από σήμερα τα ξημερώματα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κατάφερε να γίνει ο πρώτος σκόρερ στη συνολική ιστορία του NBA, καθώς κανένας άλλος παίκτης δεν έχει καταφέρει να φτάσει τους 40.000 πόντους στην καριέρα του.

Ο πρώτος πλέον σκόρερ του ΝΒΑ έφτασε στην κορυφή του πρωταθλήματος στον αγώνα των Λός Άντζελες Λέικερς με τους Ντένβερ Νάγκετς όπου έβαλε 26 πόντους. Το ρεκόρ μάλιστα που σημείωσε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι δύσκολο να καταρριφθεί.

Η κατάταξη των πρώτων σκόρερ του ΝΒΑ:

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points 👑



DEN-LAL Live on ABC pic.twitter.com/I84Xd5hiWf