Ποδοσφαιριστής της εθνικής Ουρουγουάης έσωσε ένα άλογο- κι έγινε viral

Ο διεθνής Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής Χορχιάν ντε Αρασκαέτα έσωσε ένα άλογο που κινδύνευε στη μέση του δρόμου σε μια μικρή πόλη στη βόρεια Βραζιλία, με τη φωτογραφία του παίκτη με το ζώο να γίνεται viral στα social media.

Ένας οπαδός της Φλαμένγκο έμεινε έκπληκτος το βράδυ της Πέμπτης όταν δεν είδε τον γνωστό ποδοσφαιριστή Χορχιάν ντε Αρασκαέτα να κρατά ένα άλογο από ένα σχοινί ενώ περπατούσε στη γειτονιά του Vargem Grande, δυτικά της ζώνης του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο Ντε Αρασκαέτα, αγωνίζεται στη βραζιλιάνικη Φλαμένγκο, και ο οπαδός που τον εντόπισε έβγαλε μια φωτογραφία με τον ποδοσφαιριστή και μοιράστηκε τη στιγμή στα κοινωνικά δίκτυα. Η φωτογραφία του έγινε γρήγορα viral.

«Μόλις πήρα απ’ το δρόμο και τον άφησα σε ένα ασφαλές μέρος να φάει γρασίδι», έγραψε στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα social media.

Σύμφωνα με την τοπική «Globo», ο πατέρας του ήταν τζόκεϊ, απ’ τον οποίο «κληρονόμησε» το πάθος του για τα άλογα, έχοντας ήδη τέσσερα στην κατοχή του με τα τρία να αγωνίζονται σε αγώνες.

simplesmente arrascaeta na rua com um cavalo



WELCOME TO THE MATO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/K6GGyyolo1