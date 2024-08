Πέθανε ο σπουδαίος προπονητής Σβεν Γκόραν Έρικσον σε ηλικία 76 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από την οικογένεια του Σουηδού προπονητή.

«Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον απεβίωσε», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της. «Μετά από μακρά ασθένεια, ο Σβεν Γκόραν Έρικσον πέθανε κατά τη διάρκεια του πρωινού στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του».

Ο εμβρληματικός προπονητής ήταν ο πρώτος μη Βρετανός προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας, κατά τη λεγόμενη «χρυσή εποχή» προπονώντας αθλητές όπως οι Ντέιβιντ Μπέκαμ, Στίβεν Τζέραρντ και Γουέιν Ρούνεϊ.

Στην προπονητική του καριέρα έχει υπάρξει προπονητής της Ρόμα, της Λάτσιο και της Μπενφίκα.

Ένα βαθιά ανθρώπινο μήνυμα έδωσε πριν πεθάνει ο Σβεν-Γκόραν Έρικσον, καθώς μοιράστηκε τις σκέψεις του με τον κόσμο σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Ο μεγάλος αυτός προπονητής και σημαντική προσωπικότητα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, γνωστός για τις επιτυχίες του εντός και εκτός γηπέδων, είχε ανοιχτεί στο κοινό την ώρα που εξαντλούνταν οι δυνάμεις του από τον καρκίνο.

Σε ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ του Amazon Prime με τίτλο «Sven», το οποίο επικεντρώνεται στη ζωή και την καριέρα του, ο 76χρονος Σουηδός έστειλε μηνύματα σοφίας και αποχαιρέτησε συγκινητικά τον κόσμο. Στην προσωπική αυτή εξομολόγηση, ο Έρικσον είχε αναφέρει: «Είχα μια καλή ζωή, ναι. Νομίζω ότι όλοι φοβόμαστε τη μέρα που θα τελειώσει η ζωή μας, όταν θα πεθάνουμε. Αλλά η ζωή έχει να κάνει και με τον θάνατο. Πρέπει να μάθεις να τον αποδέχεσαι για αυτό που είναι».

Ο Έρικσον προσέθεσε με συγκινητικό τόνο: «Ας ελπίσουμε ότι στο τέλος, ο κόσμος θα πει "Ναι, ήταν καλός άνθρωπος", αλλά δεν θα το πουν όλοι αυτό. Ελπίζω ότι θα με θυμάστε ως έναν θετικό τύπο, που προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε. Μην λυπάστε. Χαμογελάστε. Σας ευχαριστώ για όλα, προπονητές, παίκτες, το κοινό. Ήταν όλα φανταστικά. Φροντίστε τον εαυτό σας, φροντίστε τη ζωή σας και ζήστε την. Αντίο!».

“It’s cancer I have, but don’t be sorry… smile and remember the good times”



The official trailer of 𝐒𝐯𝐞𝐧, a new documentary on the extraordinary life of Sven-Goran Eriksson, coming soon to Prime Video. pic.twitter.com/qbU9lyLzoQ