Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος στην πάλη

Παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη αναδείχθηκε ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος.

Ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης U17 στην Τουρκία στην κατηγορία των 71κ. στην ελληνορωμαϊκή, νικώντας τον Ιρανό Μοχαμαντιάν με 6-5.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έγραψε ξανά ιστορία, όπως είχε κάνει και πέρυσι που έγινε ο πρώτος Ελληνας αθλητής που είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης στην ελληνορωμαϊκή U17.

Arionas KOLITSOPOULOS 🇬🇷 became the first Greek wrestler ever—in any style—to win a U17 world title.



