Παγκόσμιο ρεκόρ με αστερίσκο: Έλληνας κολυμβητής κέρδισε $1 εκατ. στους «Ολυμπιακούς του ντόπινγκ»

Ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης Κριστιάν Γκολομέεβ φέρεται να κατέρριψε ένα από τα πιο διαχρονικά ρεκόρ του αθλήματος, έχοντας όμως κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών στο πλαίσιο των περιβόητων Enhanced Games, μιας νέας διοργάνωσης που ενθαρρύνει ανοικτά το doping.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο 31χρονος Γκολομέεβ κολύμπησε τα 50 μέτρα ελεύθερο σε 20,89 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας κατά 0,02 δευτερόλεπτα το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε σημειώσει το 2009 ο Βραζιλιάνος Σέζαρ Σιέλο. Μάλιστα, ο Σιέλο κατέγραψε την εντυπωσιακή επίδοση φορώντας τον περιβόητο μαγιό «supersuit», που λίγο αργότερα απαγορεύτηκε από τις διεθνείς αρχές.

Η επίδοση του Γκολομέεβ σημειώθηκε σε δοκιμαστική κούρσα στη Βόρεια Καρολίνα τον Φεβρουάριο, μόλις έναν μήνα αφού ο Γκολομέεβ υπέγραψε με τα Enhanced Games και ξεκίνησε χρήση απαγορευμένων ουσιών υπό ιατρική παρακολούθηση, όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές.

Τα Enhanced Games παρουσιάστηκαν επίσημα σε μία φαντασμαγορική εκδήλωση στο Λας Βέγκας, όπου ανακοινώθηκε πως η πρώτη διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην πόλη από τις 21 έως τις 24 Μαΐου του 2026. Το πρότζεκτ φιλοδοξεί να μετατραπεί σε ετήσιο θεσμό, με αγωνίσματα ταχύτητας, κολύμβησης και άρσης βαρών, στα οποία οι αθλητές κάνουν ανοιχτή χρήση απαγορευμένων, φαρμακοδιεγερτικών ουσιών.

