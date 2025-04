Ο Κριστιάν Γκολομέεβ σταματά την κολύμβηση: «Αντίο» στις πισίνες με 19 μετάλλια

Ο Κριστιάν Γκολομέεβ, μια εμβληματική μορφή της ελληνικής κολύμβησης, αποφάσισε στα 32 του χρόνια να σταματήσει το άθλημα.

Την ανακοίνωση πως ο Κριστιάν Γκολομέεβ σταματά την κολύμβηση έκανε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Άκης Οικονόμου, προπονητής του τα τελευταία 14 χρόνια, αλλά και φίλος του καρδιακός.

Ο γεννημένος στη Βουλγαρία Κριστιάν, γιος του παλιού πρωταθλητή κολύμβησης Τσέτσο Γκολομέεβ, μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εργαζόταν ως προπονητής ο πατέρας του. Μετά το θάνατο του τελευταίου, ο Κριστιάν Γκολομέεβ μετακόμισε στον Πειραιά και ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον Ακη Οικονόμου, ο οποίος «απογείωσε» το ταλέντο του.

Αφού κατέκτησε μετάλλια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ως έφηβος, ο Κριστιάν Γκολομέεβ πρωταγωνίστησε στη διεθνή σκηνή για μία 12ετία, συμμετέχοντας σε τέσσερις Ολυπιακούς Αγώνες και καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση των 50μ. ελεύθερο, τόσο στο Τόκιο όσο και στο Παρίσι (είναι ο μοναδικός Ελληνας κολυμβητής στην ιστορία με συμμετοχή σε τελικούς δύο διαφορετικών Ολυμπιακών Αγώνων).

Παράλληλα, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019 στη Νότια Κορέα, ενώ το παλμαρέ του συμπληρώνουν πέτε μετάλλια (ένα χρυσό, ένα ασημένιο και τρία χάλκινα) σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ένα χάλκινο σε Ευρωπαϊκό 25άρας (με την ομάδα 4Χ50μ. ελεύθερο), τρία χρυσά σε Μεσογειακούς Αγώνες, αλλά και τρεις τίτλοι στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ (NCAA), από την εποχή που σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα.

Είναι ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο, τόσο στην 50άρα (21.44), όσο και στην 25άρα πισίνα (20.75).

Η ανάρτηση του προπονητή του:

«Kristian, φίλε μου και κολυμβητή μου, τι κολυμβητικό και ταξίδι ζωής ήταν αυτά τα χρόνια!!



Μετα από 15 χρόνια συνεργασίας και κοινής πορείας μαζί σου , θέλω να πάρω λίγο χρόνο δημοσίως για να σου πω πόσο χαρούμενος και ευγνώμων είμαι για αυτή μας την συνύπαρξη στις πισίνες !!!

Ήσουν μόλις 17 ετών όταν μπήκες στην πισίνα να προπονηθείς μαζί μου , γεματος όνειρα,αυτοπεποίθηση και κολυμβητικό θράσος."είμαι sprinter εγώ και θέλω να γίνω ο καλυτερος'' μου είπες και έθεσες τον πρώτο ορο!full speed!

Από την πρώτη στιγμή καταλάβα και αντελήφθη οτι ήσουν ξεχωριστός με κολυμβητική μοναδική ευφυία ,και το έδειχνες κάθε μέρα.



Το ταλέντο σου αστείρευτο, το ήθος σου απαράμιλλο και το πάθος σου για να αγωνιστείς και να πετύχεις αυτά που φάνταζαν ακατόρθωτα τότε ήταν μη μετρήσιμο .



Μαζι πετύχαμε απίστευτες νίκες,δώσαμε δύσκολες μάχες , ζήσαμε και δύσκολες στιγμές που θα τις κουβαλάμε μαζί μας για πάντα.

Πόσες γκρίνιες μου γίνανε αστεία μας,κόντρες για την προπόνηση και πάντα καταλήγαμε στο ίδιο αποτέλεσμα...Να βάζουμε κι άλλο πιο ψηλά τον πήχη!



Για μένα φίλε μου δεν πέτυχες μόνο μεγαλειώδη πράγματα —κερδισες τον σεβασμό και την αποδοχή όλων με την αγωνιστικότητα σου.



Κάθε φορά τα τελευταία 15 χρόνια από την πρώτη στιγμή σε μεγάλο αγώνα ήξεραν όλοι ότι στις μεγάλες διοργανώσεις το ένα όνομα στους τελικούς των 50μ ελεύθερο είχε ένα σίγουρο όνομα:Γκολομεεβ Κριστιάν -Ελλας!



Εκτός όμως από σπουδαίος αθλητής , εισαι ένα υπέροχος ανθρωπος και σίγουρα κολυμβητικό πρότυπο για πολλά παιδιά των επόμενων γενεών στην κολύμβηση.Μας έδειξες ότι με το ταλέντο,την σκληρή και συστηματική δουλειά όλα τα όνειρα είναι εφικτα και τίποτα δεν είναι αδύνατο!



Ήταν μεγάλη μου τιμή και τύχη να είμαι μέρος της προσπάθειας σου , και ξέρω και είμαι σίγουρος ότι αυτό το τέλος στη κολυμβητική σου καριέρα θα είναι μια νέα αρχή για νέα πράγματα στη ζωή σου που θα σε κάνουν ευτυχισμένο!



Εγώ και η οικογένειά μου (που είσαι μέλος της)θα είμαστε πάντα μαζί σου γιατί όπως σου έλεγα once a family always a family!.



Thank you for everything, Kristian! The best is yet to come!»

Ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκος Γιαννόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο Κριστιάν Γκολομέεβ αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αφήνοντας πίσω του μια αξιοσημείωτη κληρονομιά. Μια ξεχωριστή αθλητική προσωπικότητα που κόσμησε τις πισίνες όλου του κόσμου με τις εξαιρετικές του επιδόσεις και το ήθος του.

Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμά για την ανεκτίμητη προσφορά του και για όλα όσα είχαμε την τύχη να ζήσουμε, παρακολουθώντας την εντυπωσιακή και πέρα από κάθε αμφιβολία καριέρα του.

Εύχομαι και ελπίζω η πορεία του να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά της ελληνικής κολύμβησης και όχι μόνο. Ο Κριστιάν απέδειξε ότι η επιτυχία δεν έρχεται μόνο μέσα από το ταλέντο, αλλά και από την σκληρή δουλειά και την πίστη στον στόχο.

Κριστιάν, σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χάρισες και σου ευχόμαστε τα καλύτερα για σένα και την οικογένειά σου στο μέλλον».

Μια καριέρα γεμάτη μετάλλια

Ο τεράστιος Γκολομέεβ «κρέμασε» το σκουφάκι του «γεμάτος» μετάλλια (19 σε μεγάλες διοργανώσεις), ρεκόρ, διακρίσεις, αλλά και ένα μεγάλο παράπονο: το ολυμπιακό βάθρο. Αχ, αυτό το μετάλλιο…5η θέση το 2021 στο Τόκιο, 5η θέση το 2024 στο Παρίσι, στο δεύτερο σερί τελικό του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, πάντα στα 50μ ελεύθερο, την κούρσα της…καμίας ανάσας όπως λέει πάντα χαμογελαστός.

Παραπονεμένα λόγια: «Είμαι λίγο απογοητευμένος, για να πω την αλήθεια κυνήγαγα το μετάλλιο. Σίγουρα δεν μπορώ να είμαι δυσαρεστημένος με την πέμπτη θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που μπήκα στον τελικό, αλλά... δεν ξέρω τι πήγε στραβά. Όταν τερμάτισα και είδα ότι ήμουν πέμπτος, ήμουν λίγο στενοχωρημένος», έλεγε λίγο μετά τον τελικό του 2021, χωρίς η -υποχρεωτική- μάσκα, να μπορεί να κρύψει την απογοήτευσή του. Αλλά και τον περυσινό Αύγουστο στο Παρίσι, στην τελευταία όπως αποδείχθηκε κούρσα της ένδοξης καριέρας του, δεν έκρυβε την απογοήτευσή του για εκείνα τα καταραμένα τρία εκατοστά που του στέρησαν το πολυπόθητο ολυμπιακό μετάλλιο. Το μόνο που δεν θα έχει να δείξει στον 4χρονο πλέον Θανούλη του, τον μονάκριβο γιό του, τον καρπό του έρωτά του με την Λίντσει Μόροου, την γυναίκα του.

-Πρωταθλητής Ευρώπης το 2024 στο Βελιγράδι

Δούλεψε πάρα πολύ (και) για αυτό το μετάλλιο. Άλλωστε η ζωή δεν του έδειξε από την αρχή το καλό της πρόσωπο. Ο Κριστιάν γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου του 1993, στο Βέλινγκραντ της Βουλγαρίας, από την Κριστίνα και τον Τσβετάν, που ήταν από τους πλέον πετυχημένους κολυμβητές της χώρας. Όμως, ποτέ δεν γνώρισε τη μητέρα του που πέθανε στη διάρκεια του τοκετού. Ο πατέρας πήρε τον Κριστιάν και τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια του, τον Ιβάν και τον Νίκολα, και μετακόμισαν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε με θέρμη την οικογένεια, ο Κριστιάν άρχισε να…ερωτοτροπεί με την πισίνα! Η μοίρα όμως «χτύπησε» και πάλι γερά και αυτόν και τα αδέλφια του: στα 17 του χρόνια έχασε και τον πατέρα του που νικήθηκε από τον καρκίνο. Οι θείοι του τον στήριξαν όταν ο Κριστιάν αποφάσισε να εγκαταλείψει το Ηράκλειο και να μετακομίσει στον Πειραιά, όπου εντάχθηκε στο έμψυχο δυναμικό του Εθνικού (ολοκλήρωσε την καριέρα του στον Παναθηναϊκό). Τον ανέλαβε ο Άκης Οικονόμου, και ξεκίνησε η κοινή τους πορεία. Ήρθε και μια υποτροφία από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα (σπουδές στο μάνατζμεντ που ολοκλήρωσε), όπου εκεί κατάφερε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο προετοιμασίας του για τα πολύ ψηλά.

Από το 2012 και την παρθενική του συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών ξεκίνησε για εκείνον η… «κατάρα» της τέταρτης θέσης: Συνολικά, έφτασε κοντά στο μετάλλιο σε μεγάλες διοργανώσεις σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά ισάριθμες φορές είδε το βάθρο να μην έρχεται για λίγο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (50 μ. ελεύθερο το 2012 και το 2016, 50 μ. πεταλούδα το 2018, 4×100μ. ελεύθερο και 4×100μ. μικτή ομαδική το 2016). Έχει πει ο ίδιος: «Πριν ξεκινήσω να κατακτώ μετάλλια είχα πέντε 4ες θέσεις, ήταν λίγο σκληρό για εμένα. Έκανα τόση πολύ δουλειά και δεν έβλεπα αποτελέσματα. Μετά πείσμωσα και ανέβηκα στα μετάλλια. Ήξερα πως μπορούσα, έκανα σκληρή δουλειά, είχα το ταλέντο».

Πρώτη παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο όταν «Πήγα να το ζήσω και να το χαρώ». Μετά στο Ρίο 2016 όταν «Ήθελα να μπω ημιτελικό, τα κατάφερα, έχασα για λίγο τον τελικό, ήμουν ευχαριστημένος». Το 2021 στο Τόκιο μπήκε και στον τελικό, κατετάγη 5ος. Στο Παρίσι το 2024 είχε στόχο το μετάλλιο. Η εξέλιξη του εντυπωσιακή.

- Μεσογειακοί Αγώνες 2018

Πρώτο μετάλλιο το 2011 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των εφήβων. Και μετά, 19 συνολικά:

ΤΑ 19 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

2019 Γκουανκτσού 2ος 50μ ελεύθερο

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ

2011 Λίμα 3ος 50μ ελεύθερο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

2018 Γλασκώβη 2ος 50μ ελεύθερο

2021 Βουδαπέστη 3ος 50μ ελεύθερο

2022 Ρώμη 3ος 50μ ελεύθερο

2023 Οτοπένι 3ος 4χ50μ ελεύθερο

2024 Βελιγράδι 1ος 50μ ελεύθερο

3ος 4χ100μ ελεύθερο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ

2011 Βελιγράδι 2ος 50μ ελεύθερο

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

2013 Μερσίνη 2ος 4χ100μ μικτή ομαδική

3ος 50μ ελεύθερο

3ος 4χ100μ ελεύθερο

4ος 50μ πεταλούδα

2018 Ταραγόνα 1ος 50μ πεταλούδα

1ος 50μ ελεύθερο

1ος 4χ100μ μικτή ομαδική

2ος 4χ100μ ελεύθερο

2022 Οράν 1ος 50μ ελεύθερο

2ος 4χ100μ ελεύθερο

3ος 50μ πεταλούδα

Ο ίδιος παραδέχεται πως «Η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου είναι το μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 2019. Στα 26 μου τότε στη τρίτη συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα». Παραδέχεται πως «Είναι πολύ μοναχικό το άθλημα, μπαίνεις στο νερό και είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Περνάνε πολλές σκέψεις από το μυαλό μου, αλλά είναι αυτό που αγαπάω. Πριν τον αγώνα δεν σκέφτομαι τίποτα, ούτε κοιτάζω κάποιον, ούτε αντίπαλο ούτε τον κόσμο. Θέλω να είμαι πολύ ζεν…».

Παράλληλα, ο Γκολομέεβ αποχωρεί από την ενεργό δράση έχοντας στην κατοχή του τα πανελλήνια ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο, τόσο στην 50άρα (21.44) όσο και στην 25άρα πισίνα (20.75), καθώς και ως μέλος των ομάδων που έχουν τα ρεκόρ σε 4χ100μ ελεύθερο, 4χ100μ μικτή ομαδική, 4χ50μ ελεύθερο και 4χ50μ μικτή ομαδική (τα δύο τελευταία σε μικρή πισίνα), ενώ στο παρελθόν υπήρξε επίσης κάτοχος των ρεκόρ σε 100μ ελεύθερο (48.68) και 50μ πεταλούδα (23.19).

Τώρα πλέον, θα έχει πολλά άλλα πράγματα να κάνει και να ζήσει…Με την οικογένεια του, τους φίλους του, τον Άκη Οικονόμου για τον οποίο λέει: «Μια ζωή ολόκληρη είμαστε μαζί, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Πολύ καλός προπονητής, είναι δίπλα μου κάθε στιγμή, καλή, κακή, μέσα και έξω από το νερό, τον σέβομαι και τον αγαπώ πολύ».



Με πληροφορίες από την ΚΟΕ