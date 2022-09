Oυκρανή τενίστρια αρνήθηκε να κάνει χειραψία με Λευκορωσίδα συμπαίκτριά της στο US Open

Ψυχροπολεμικό σκηνικό στο US Open μεταξύ της Ουκρανής τενίστριας Marta Kostyuk και της Λευκορωσίδας, Victoria Azarenka.

Μετά τη νίκη της Azarenka με 6-2 6-3, η 20χρονη Kostyuk δεν έδωσε το χέρι της στην αντίπαλό της, αντ' αυτού άπλωσε τη ρακέτα της για ένα τυπικό «χτύπημα».

«Απλώς δεν νομίζω ότι είναι το σωστό να το κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες» δήλωσε αργότερα.

«Δεν γνωρίζω κανένα άτομο που να έχει καταδικάσει δημόσια τον πόλεμο και τις ενέργειες της κυβέρνησής (της Λευκορωσίας). Δεν νιώθω ότι μπορώ να το υποστηρίξω. Κάναμε ένα υπέροχο ματς, μην με παρεξηγείτε. Είναι μεγάλη αθλήτρια, τη σέβομαι ως αθλήτρια, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι είναι άνθρωπος.

«Είχα την ίδια κατάσταση με την (Ουκρανή Dayana) Yastremska στην Ουάσιγκτον. Απλώς προχωρώ», απάντησε η 32χρονη Azarenka ανασηκώνοντας τους ώμους της.

«Δεν μπορώ να αναγκάσω κανέναν να μου σφίξει το χέρι. Είναι δική τους απόφαση. Πώς με έκανε να νιώσω; Δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο αυτή τη στιγμή» είπε.

Η Azarenka είναι από τη Λευκορωσία, όχι από τη Ρωσία. Αλλά η χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία έχει λειτουργήσει ως σταθμός για τα ρωσικά στρατεύματα τους μήνες πριν από την εισβολή.

Από την έναρξη των εχθροπραξιών υπήρξαν ψυχρές σχέσεις μεταξύ των δύο ωστόσο. Η 20χρονη Ουκρανή έστειλε μήνυμα στην Λευκορωσίδα συμπαίκτριά της την Τετάρτη για να εξηγήσει τη θέση της και όπως φαίνεται ήταν ενοχλημένη που εκείνη δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της από την έναρξη των εχθροπραξιών.

«Είχα ένα πολύ σαφές μήνυμα από την αρχή, ότι είμαι εδώ για να προσπαθήσω να βοηθήσω, κάτι που έχω κάνει πολλές φορές. Ίσως δεν το βλέπει ο κόσμος και δεν το κάνω για αυτό. Το κάνω για άτομα που έχουν ανάγκη, παιδιά που χρειάζονται ρούχα, άλλα άτομα που χρειάζονται χρήματα ή που χρειάζονταν μεταφορά ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα, να βοηθάω ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αν η Marta θέλει να μιλήσει μαζί μου, όπως μου έστειλε μήνυμα, απάντησα. Είμαι ανοιχτή ανά πάσα στιγμή να ακούσω, να προσπαθήσω να καταλάβω, να συμπονέσω» απάντησε η Λευκορωσίδα τενίστρια.

»Τον Μάρτιο, όταν συνέβησαν όλα, προσέγγισα όλους τους (Ουκρανούς) παίκτες που γνωρίζω προσωπικά και έχω ακόμα καλή σχέση. Δεν αισθάνομαι ότι το να αναγκάζω τον εαυτό μου να μιλήσει σε κάποιον που ίσως δεν θέλει να μου μιλήσει για διαφορετικούς λόγους είναι η σωστή προσέγγιση» είπε μεταξύ άλλων.

Σημείωσε δε, ότι «Ξέρω ότι περνάει πολλές δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Από τη δική μου οπτική γωνία, εύχομαι να έχει κάποιον που θα την καθοδηγήσει λίγο καλύτερα».

Ukraine's Marta Kostyuk refused to shake the hand of Victoria Azarenka of Belarus after her straight sets defeat at the US Openpic.twitter.com/oDWQel5tkX