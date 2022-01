Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση να εξαιρεθεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς από την υποχρέωση του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού για να παίξει στο Αυστραλιανό Όπεν.

Ο Σέρβος Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις ανακοίνωσε μέσω social media ότι θα υπερασπιστεί τελικά τον τίτλο που κέρδισε πέρυσι στη Μελβούρνη, έχοντας λάβει ιατρική εξαίρεση. Όλοι οι μετέχοντες στο πρώτο Γκραν Σλαμ της χρονιάς θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή να κάνουν αίτηση για ιατρική εξαίρεση προκειμένου να μπουν στην πολιτεία Βικτόρια χωρίς να χρειαστεί να μείνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες.

Σύμφωνα με την ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας, η διαδικασία χορήγηση της εξαίρεσης είναι δύο φάσεων. Αρχικά η αίτηση των τενιστών εξετάζεται από επιτροπή ειδικών της ομοσπονδίας και στη συνέχεια αξιολογείται από την τοπική κυβέρνηση.

Όμως, σήμερα η υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Κάρεν Άντριους, ανέφερε ότι ίσως να έχει λόγο σε αυτό το ζήτημα και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι είναι απόφαση της ομοσπονδίας τένις και η κυβέρνηση της Βικτόρια αν ένας μη εμβολιασμένος παίκτης μπορεί να μετάσχει στο Αυστραλιανό Όπεν, αλλά «η κοινοπολιτειακή κυβέρνηση θα εφαρμόσει τις προϋποθέσεις στα σύνορα της Αυστραλίας». «Κανένα άτομο που αγωνίζεται στο Αυστραλιανό Όπεν δεν θα έχει όποια ειδική μεταχείριση», υπογράμμισε.

Ο Στίβεν Πάρνις, πρώην αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αυστραλίας, χαρακτήρισε άθλια την απόφαση για τον Τζόκοβιτς και τόνισε- απευθυνόμενος στον τενίστα- ότι ο εμβολιασμός δείχνει σεβασμό.

«Δεν με ενδιαφέρει πόσο καλός τενίστας είναι. Αν αρνείται να εμβολιαστεί, δεν έπρεπε να του επιτραπεί η είσοδος», έγραψε στο Twitter. «Αν αυτή η εξαίρεση είναι αλήθεια, στέλνει ένα φριχτό μήνυμα σε εκατομμύρια ανθρώπους που θέλουν να μειώσουν τον κίνδυνο του κορωνοϊό για τους ίδιους και τους άλλους. Ο εμβολιασμός δείχνει σεβασμό Νόβακ», ανέφερε ακόμη στην ανάρτησή του.

