Οι Γερμανοί διώχνουν από το Τόκιο τον αθλητικό διευθυντή της ποδηλατικής ομοσπονδίας της χώρας, καθώς ακούστηκε να κάνει ρατσιστικά σχόλια για αθλητές, κατά τη διάρκεια κούρσας στους Ολυμπιακούς αγώνες.

Κατά τη διάρκεια της ατομικής χρονομέτρησης στην ποδηλασία δρόμου, την Τετάρτη, ο Πάτρικ Μόστερ ακούστηκε να λέει στον αθλητή του, Νίκιας Αρντ «Πιάσε τους αναβάτες καμηλών!». Ο προπονητής επανέλαβε τη φράση δύο φορές, την ώρα που ο Γερμανός προσπαθούσε να φτάσει ποδηλάτες από την Αλγερία και την Ερυθραία.

Ο Μόστερ απολογήθηκε αργότερα, αλλά η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα τον στείλει πίσω, έπειτα από συνεδρίαση στην οποία συζητήθηκαν τα ρατσιστικά σχόλια που έκανε και οι συνέπειες που είχαν αυτά για την ομάδα.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι ειλικρινής η δημόσια απολογία του για τα σχόλια που έκανε χθες», δήλωσε ο Άλφονς Χόρμαν, πρόεδρος της γερμανικής Ολυμπιακής Επιτροπής και επικεφαλής της αποστολής της χώρας στο Τόκιο. «Όμως, με αυτά τα σχόλια ο κ. Μόστερ παραβίασε τις Ολυμπιακές αξίες. Το ευ αγωνίζεσθαι, ο σεβασμός και η αποδοχή δεν είναι κάτι διαπραγματεύσιμο για τη γερμανική ομάδα», υπογράμμισε.

Ο Νικίας Αρντ, ο Γερμανός ποδηλάτης στον οποίο απευθυνόταν ο Πάτρικ Μόστερ, δήλωσε «σοκαρισμένος» με τα όσα είπε ο αθλητικός διευθυντής. «Τέτοιες λέξεις δεν είναι αποδεκτές», τόνισε σε ανάρτησή του.

«Οι Ολυμπιακοί αγώνες και η ποδηλασία υποστηρίζουν την αποδοχή, τον σεβασμό και τη δικαιοσύνη. Εκπροσωπώ αυτές τις αξίες στο 100% και βγάζω το καπέλο μου σε όλους τους σπουδαίους αθλητές που έχουν έρθει στο Τόκιο από όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε.

Ο Αλγερινός Αζεντίν Λαγκάμπ, ένας από τους ποδηλάτες που κυνηγούσε ο Αρντ την επίμαχη στιγμή, σχολίασε στο Twitter: «Δεν υπάρχει κούρσα με καμήλες στους Ολυμπιακούς αγώνες. Για αυτό κατέληξα στην ποδηλασία. Τουλάχιστον ήμουν στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο».

