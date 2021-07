Οι αθλήτριες που θηλάζουν θα μπορούν να πάρουν τα παιδιά τους στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο, «αν είναι απαραίτητο», ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, έπειτα από τις επικρίσεις που δέχθηκαν από μητέρες.

Λόγω της πανδημίας, οι διοργανωτές δεν επιτρέπουν τους θεατές από το εξωτερικό στους Ολυμπιακούς αγώνες. Κάτι που σημαίνει ότι οι αθλητές δεν θα έχουν στο πλευρό τους συγγενείς ή φίλους.

Πέρα από την έλλειψη της υποστήριξης των δικών τους ανθρώπων, για τις αθλήτριες που είναι μητέρες αυτή η απαγόρευση δημιουργεί πιο σημαντικά προβλήματα και αρκετές ήταν εκείνες που διαμαρτυρήθηκαν.

Τελικά, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι οι αθλήτριες που θηλάζουν θα μπορούν να πάρουν μαζί τους στο Τόκιο τα παιδιά τους. «Δεδομένου ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες του Τόκιο θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια μίας πανδημίας, δυστυχώς πρέπει να μην επιτρέψουμε σε συγγενείς ή φίλους των αθλητών να τους συνοδεύσουν στους αγώνες», ανέφεραν οι διοργανωτές σε email προς το Reuters.

«Όμως, έπειτα από προσεκτική εξέταση της μοναδικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι αθλήτριες με παιδιά που θηλάζουν, με ικανοποίηση επιβεβαιώνουμε ότι- όταν είναι απαραίτητο- τα παιδιά που θηλάζουν θα μπορέσουν να συνοδεύσουν αθλήτριες στην Ιαπωνία», ανέφεραν ακόμη.

Τα παιδιά όμως, θα πρέπει να μείνουν σε διαπιστευμένο ξενοδοχείο, αφού στο Ολυμπιακό χωριό επιτρέπονται μόνο οι αθλητές και τα μέλη των αποστολών.

Η Άλεξ Μόργκαν ήταν μία από τις αθλήτριες που είχαν διαμαρτυρηθεί για το θέμα. Μετά την ανακοίνωση των διοργανωτών αναρωτήθηκε στα social media τι σημαίνει η σημείωση «αν είναι απαραίτητο» σε ό,τι αφορά στην παρουσία των παιδιών στο Τόκιο.

«Αυτό καθορίζεται από τη μητέρα ή από τη ΔΟΕ;», έγραψε η Αμερικανίδα παίκτρια ποδοσφαίρου και συμπλήρωσε: «Εμείς οι μητέρες που μετέχουμε στους Ολυμπιακούς αγώνες σας λέμε ότι είναι απαραίτητο». Παράλληλα σημείωσε ότι κανένας δεν επικοινώνησε μαζί της για το αν η κόρη της μπορεί να ταξιδέψει στη Τόκιο, ενώ η ίδια αναχωρεί για την Ιαπωνία σε μία εβδομάδα.

Still not sure what "when necessary" even means. Is that determined by the mother or the IOC? We are Olympic mothers telling you, it is NECESSARY. I have not been contacted about being able to bring my daughter with me to Japan and we leave in 7 days. #Tokyo2020 #USWNT #TeamUSA https://t.co/cNGMt8w0Ss