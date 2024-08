Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η Καρίνι ζητά συγγνώμη από την Κελίφ- «Αν την συναντούσα θα την αγκάλιαζα»

Η Ιταλίδα πυγμάχος Άντζελα Καρίνι μίλησε την Παρασκευή για τον αγώνα της με την Αλγερινή Ιμάν Κελίφ, η οποία είναι ένα από τα δύο άτομα που εμπλέκονται σε μια διαμάχη για το φύλο τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η Καρίνι εγκατέλειψε τον αγώνα της με την Κελίφ περίπου 46 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της αναμέτρησής τους. Η Καρίνι δέχτηκε δύο γροθιές στο πρόσωπο και ακούστηκε να φωνάζει στους προπονητές της. Δακρυσμένη εγκατέλειψε τον αγώνα.

Η Καρίνι μίλησε στην ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport και εμαφνίστηκε μετανιωμένη για την αντίδρασή της τονίζοντας ότι ήθελε να "ζητήσει συγγνώμη" από τον Κελίφ». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Άντζελα Καρίνι σίγουρα δεν ονειρευόταν έτσι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι θα ήταν αφιερωμένοι στον πατέρα της Τζουζέπε, ο οποίος πέθανε λίγο μετά τη συμμετοχή της στο Τόκιο 2021.

Algeria‘s biological man Imane Khelif has beat Italy’s Angela Carini after only 45 sec in 66 kg boxing preliminaries at the #Olympics.

What a disgrace!

What about the rights of biological female athletes?

