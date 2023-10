Ο τερματοφύλακας της Βάαλβαϊκ έχασε τις αισθήσεις του έπειτα από σύγκρουση με παίκτη

Το ποδοσφαιρικό παιχνίδι ανάμεσα σε Βάλβαϊκ και Άγιαξ για το ολλανδικό πρωτάθλημα, διεκόπη οριστικά χτες, όταν ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Ετιέν Φάεσεν, έπεσε αναίσθητος στο χορτάρι μετά από σύγκρουση με αντίπαλό του.

Το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι ο τερματοφύλακας από τον ποδοσφαιριστή του Άγιαξ σήμανε αμέσως συναγερμό στα ιατρικά επιτελεία που έσπευσαν στον αγωνιστικό χώρο για να τού παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο αγώνας να διακόπηκε οριστικά και ο 28χρονος ποδοσφαιριστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Εν τέλει, επιβεβαιώθηκε η ευχάριστη είδηση πως ο Ετιέν Φάεσεν έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Φρανκ φαν Μόσεφελντ, επιβεβαίωσε την είδηση.

«Ευτυχώς είχε επανέλθει όταν έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο. φαντάζομαι πως έδειχνε πολύ δύσκολη η κατάσταση με όλα τα παραβάν γύρω του.Έχει πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ελπίζουμε πως δεν θα εντοπιστεί κάτι σοβαρό. Ήταν ανταποκρίσιμος, αλλά δεν ήξερε τι έχει γίνει και πού ήταν» ανέφερε αρχικά.

«Θα ήθελα να συγχαρώ το ιατρικό επιτελείο, έσπευσαν να τον βοηθήσουν καθώς δεν ανταποκρινόταν στην αρχή. Με αυτά που ξέρουμε τώρα, δεν υπάρχει κανένα θέμα στην καρδιά. Έχασε τιες αισθήσεις του λόγω του χτυπήματος» κατέληξε.

