Ο Guanyu Zhou γίνεται ο πρώτος Κινέζος οδηγός στη Formula 1, καθώς η Alfa Romeo ανακοίνωσε ότι θα ενταχθεί στην ομάδα της το 2022.

Η κίνηση αυτή θεωρείται ιστορική πρόοδος για το άθλημα, σε μία αγορά- κλειδί για την ανάπτυξη, επισημαίνει το Reuters.

Ο 22χρονος Guanyu Zhou θα αντικαταστήσει τον Αντόνιο Τζοβινάτσι και θα είναι στο πλευρό του Βάλτερι Μπότας, ο οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα της Alfa Romeo έπειτα από πέντε σεζόν στη Mercedes, καθώς αποσύρεται από την ενεργό δράση ο Κίμι Ραικόνεν.

«Ονειρευόμουν από μικρός να φτάσω όσο ψηλότερα μπορώ σε ένα άθλημα για το οποίο είμαι παθιασμένος και τώρα το όνειρο έγινε πραγματικότητα», δήλωσε ο Guanyu Zhou και έκανε λόγο για σημαντική εξέλιξη για την ιστορία του κινεζικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

