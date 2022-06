Ο ΟΦΗ τιμά τον μήνα Υπερηφάνειας: «Να είσαι ό,τι αισθάνεσαι»

Η ομάδα του ΟΦH τιμά τον μήνα Υπερηφάνειας και την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Σε ανάρτησή του ο ποδοσφαιρικός σύλλογος από την Κρήτη στέλνει το δικό του μήνημα:

«Να είσαι ό,τι αισθάνεσαι και να λες ό,τι νιώθεις, γιατί εκείνοι που ενοχλούνται δεν έχουν σημασία κι εκείνοι που έχουν σημασία δεν ενοχλούνται!

»Πάντα δίπλα στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο! 🌈 #pridemonth».

Be who you feel and say what you feel, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind! Always by the side of the LGBTQ+ community in Greece and around the world! 🌈 #pridemonth pic.twitter.com/2fEA5HMQVw