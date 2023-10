Ο Νορβηγός Ινγκεμπρίγκτσεν «νίκησε» τον Μίλτο Τεντόγλου

Ο Τζέικομπ Ινγκεμπρίγκτσεν αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά Ευρωπαίος αθλητής στίβου της χρονιάς στους άνδρες επικρατώντας του Μίλτου Τεντόγλου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου μάλιστα, ο οποίος ήταν υποψήφιος επίσης για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στίβου στον κόσμο, δεν ψήφισε τον εαυτό του αλλά στήριξε αντιπάλους του με την ψήφο του. Ο Νορβηγός δρομέας τον περασμένο Αύγουστο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κέρδισε ξανά το χρυσό μετάλλιο στα 5.000μ., σε μια κούρσα με συναρπαστικό φινάλε.

Στην κατηγορία των γυναικών η Ολλανδή Φέμκε Μπολ κέρδισε επίσης για 2η σερί χρονιά το αντίστοιχο βραβείο. Η 23χρονη πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ μετά από 41 χρόνια.

