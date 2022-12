Ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπέγραψε στην Αλ Νασρ, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπέγραψε συμβόλαιο δυόμιση ετών με την Αλ Νασρ από τη Σαουδική Αραβία, ανέφεραν στο CBS Sports πηγές που πρόκεινται στον σύλλογο.

Την είδηση μετέδωσε και το δίκτυο Al Arabiya.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για ετήσιες απολαβές 75 εκατ. δολαρίων.

Σε μια κίνηση που θα σηματοδοτήσει ουσιαστικά το τέλος της καριέρας του σε κορυφαίο ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά θα εξασφαλίσει ότι θα αμείβεται εξαιρετικά καθώς κλείνει την καριέρα του, ο Ρονάλντο υπέγραψε με τον σύλλογο του Ριάντ το απόγευμα της Παρασκευής.

Πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις αναφέρουν ότι ο Ρονάλντο έχει ήδη ολοκληρώσει τα ιατρικά του τεστ που είναι απαραίτητα για την υπογραφή του συμβολαίου του, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί δεύτερο σετ εξετάσεων.

Η Αλ Νασρ αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα τη συμφωνία μετά από έναν εκτός έδρας αγώνα το Σάββατο με την Al Khaleej.

Ο Ρονάλντο προέρχεται από ένα απογοητευτικό Παγκόσμιο Κύπελλο όπου παρά την πορεία της Πορτογαλίας στα προημιτελικά, ο σούπερ σταρ έλυσε το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά από μια εμπρηστική συνέντευξη στην οποία κατακεραύνωσε τον μάνατζερ της ομάδας Έρικ τεν Χαγκ και άλλους.

Η επαφή μεταξύ του Ρονάλντο και της Αλ Νασρ ξεκίνησε το καλοκαίρι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

