Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ντύθηκε Σαουδάραβας και χόρεψε με σπαθί στο χέρι

Με αφορμή την Εθνική Ημέρα της Σαουδικής Αραβίας, που τιμάται αύριο, η ομάδα Αλ Νασρ ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο συμμετέχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με παραδοσιακή ενδυμασία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται από τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Σαουδική Αραβία και πέραν της ποδοσφαιρικής του προσαρμογής, προσπαθεί με κάθε τρόπο να διαφημίσει την αραβική χώρα στον υπόλοιπο κόσμο.

Έτσι, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου έλαβε μέρος και σε ένα βίντεο που ανάρτησε η ομάδα του, η Αλ Νασρ, με αφορμή τον εορτασμό της 93ης Εθνικής Ημέρας της Σαουδικής Αραβίας.

Στο βίντεο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φορά παραδοσιακή ενδυμασία της Σαουδικής Αραβίας, κρατά σπαθί και χορεύει μαζί με άλλους συμπαίκτες του στην Αλ Νασρ, όπως ο Ταλίσκα και ο Σαντιό Μανέ.

Το βίντεο που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό της Αλ Νασρ στο Twitter, συνοδεύει η λεζάντα: «Όλοι μαζί. Για μια σημαία. Ονειρευόμαστε και πετυχαίνουμε».

All together ✊

For one flag 🇸🇦



" We Dream, and Achieve 💚 " pic.twitter.com/r6ra5azFqA